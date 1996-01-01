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Десант в Китай

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Пакет инвестиционных проектов на общую сумму около $3 млрд везет делегация Хабаровского края во главе с губернатором Виктором ИШАЕВЫМ в Китай. Инвестировать в них хабаровские чиновники и бизнесмены будут предлагать потенциальным китайским партнерам в ходе Российской инвестиционной недели в КНР, которая пройдет в Пекине с 9 по 13 ноября.

Досье

В рамках Российской инвестиционной недели в Пекине пройдут III Российско-китайский инвестиционный форум и Национальная выставка России. Китайскую сторону на открытии выставки будет представлять Председатель Госсовета КНР Вэнь ЦЗЯБАО, российскую делегацию возглавляет премьер-министр России Михаил ФРАДКОВ. В рамках форума будет подписано долгожданное межправительственное Соглашение "О поощрении и защите капиталовложений", которое должно укрепить правовую базу для дальнейшего инвестиционного сотрудничества между странами.

Как сообщил корреспонденту "ЗР" начальник отдела внешнеэкономической политики министерства экономического развития и внешних связей края Алексей КИРЬЯНОВ, в составе хабаровской делегации в Поднебесную отправятся свыше 30 человек - представители правительства Хабаровского края и ведущих промышленных предприятий. Алексей Кирьянов также назвал десять наиболее крупных и проработанных проектов, которые будут представлены на экспозиции края на выставке в Пекине.

Среди них - предложения в области разработки минерально-сырьевых ресурсов минприроды края, наиболее дорогостоящим из которых является проект освоения Маймаканского апатит-титанового месторождения в Аяно-Майском районе. Там предполагается добыча и переработка сырья с целью обеспечения рынка фосфоросодержащими удобрениями и титаносодержащим сырьем. Прогнозные ресурсы месторождения - 744,7 млн тонн сырья. Запрашиваемые инвестиции - $1754,5 млн. Еще один проект минприроды края - поиск, разведка и освоение месторождений нефти и газа на шельфе Охотского моря, прилегающих к территории Хабаровского края. Общий потенциал проекта - 4,5-5 млрд тонн условного топлива. На реализацию требуется $89 млн.

Несколько крупных проектов представит в Пекине краевое министерство лесной промышленности. На создание целлюлозного производства в Амурске мощностью 700 тыс. тонн беленой сульфатной целлюлозы требуются инвестиции в размере $900 млн. Там же в Амурске предлагается создать завод по производству древесностружечных плит с ориентированным расположением стружки (OSB) производительностью 100 тыс. куб. м. в год. На запуск производства этого перспективного конструкционного материала, заменяющего фанеру, необходимо $45 млн.

ООО "Бизнес-Маркетинг" будет искать инвесторов для привлечения $23,5 млн на организацию лесопильного производства в п. Березовом (Солнечный район). Проект предполагает последующий экспорт в Японию и Китай сушеных пиломатериалов (150 тыс. куб. м в год) и экспортной щепы (100 тыс. куб. м в год)

Наиболее экзотический проект, в который предлагают вкладывать деньги китайцам хабаровчане (Межрегиональная Ассоциация независимых туроператоров Дальнего Востока, базирующаяся в Хабаровске), - строительство круизной парусно-моторной шхуны, копии известного символа российско-японской дружбы яхты "Хэда". Шхуна стоимостью в $900 тыс. будет совершать круизы по бассейнам Охотского и Японского морей с посещением Шантарских и Курильских островов, побережья острова Сахалина и северных берегов Хабаровского края.

Презентация Хабаровского края на выставке в Пекине пройдет 10 ноября.

Всего же в составе российской делегации в Пекин приедут представители около 50 российских регионов. В ходе форума планируется подписание соглашений по совместным российско-китайским инвестиционным проектам на общую сумму свыше $1 млрд. Однако, как отметил Алексей Кирьянов, проектов предприятий Хабаровского края в этом списке нет.

В то же время чиновник напомнил, что по итогам первого и второго Российско-Китайских инвестиционных форумов предприятия края заключили 7 соглашений по реализации проектов в деревоперерабатывающей и горнодобывающей отраслях на общую сумму свыше $400 млн. Это дает повод хабаровским чиновникам и бизнесменам надеяться, что после очередного визита в столицу Поднебесной приток китайских инвестиций в регион увеличится.

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