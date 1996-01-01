Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Между справедливостью и единством
Появление нового партийного образования под названием "Справедливая Россия" особого ажиотажа в регионах, в частности, в Приморье не вызвала. Разве что волну острот под общим заголовком: "Справедливая Россия" - не единая, а "Единая Россия" - не справедливая".
Депутат ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ, например, не видит в Приморье лидера, который способен вытянуть "СР" на более-менее приемлемый уровень.
- Сам факт, что эти партии решили объединиться, доказывает, что народ в них разочаровался, - поделился своими соображениями с "ЗР" краевой депутат.
Депутат Александр ЕРМОЛАЕВ, представляющий в ЗС теперь уже бывшую Партию пенсионеров, считает, что объединение не отразится на поддержке избирателей негативным образом.
- По меньшей мере, в Приморье мы не только не потеряем свой электорат, но и составим серьезную конкуренцию "Единой России", - заявил депутат в интервью "ЗР". - Во-первых, не только приморское отделение, но и Дальневосточный регион возглавит представитель нашей партии Сергей СОФИН. Во-вторых, в ближайшее время, когда будут улажены все вопросы организационного характера, мы намерены всерьез заняться укреплением наших партийных структур.
Впрочем, по мнению коммуниста Эдуарда АЛЕКСЕЕВА, "СР" не в состоянии тягаться не только с "ЕР", но и с КПРФ:
- У нас умный народ, и все прекрасно понимают, что такие партии-однодневки создаются под определенные выборы. В данном случае, под выборы в Госдуму и выборы президента. Цель - отнять, прежде всего, голоса наших избирателей. Но мы обсуждали этот вопрос на заседании крайкома и пришли к выводу, что никакой угрозы для нас "СР" не представляет. До выборов она, может, и дотянет, но потом рассыплется так же, как рассыпались до нее все прочие околопартийные конструкции, создаваемые под конкретные временные задачи.
Любопытно, правда, что при общем снисходительном отношении к новой партии часть приморских политиков не считает будущее "СР" безальтернативно туманным. Тот же Джамбулат Текиев сообщил, что не исключает возможности своего появления в рядах "СР":
- ЧЕРЧИЛЛЬ тоже партии менял, главное - не изменять принципам.
Тоже верно. Особенно с учетом того, что за последние 15 лет у нас сменилось уже четыре партии власти. Так что, чтобы не попасть впросак, принципиально важно всегда держать нос по ветру.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти