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Между справедливостью и единством

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Появление нового партийного образования под названием "Справедливая Россия" особого ажиотажа в регионах, в частности, в Приморье не вызвала. Разве что волну острот под общим заголовком: "Справедливая Россия" - не единая, а "Единая Россия" - не справедливая".

Депутат ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ, например, не видит в Приморье лидера, который способен вытянуть "СР" на более-менее приемлемый уровень.

- Сам факт, что эти партии решили объединиться, доказывает, что народ в них разочаровался, - поделился своими соображениями с "ЗР" краевой депутат.

Депутат Александр ЕРМОЛАЕВ, представляющий в ЗС теперь уже бывшую Партию пенсионеров, считает, что объединение не отразится на поддержке избирателей негативным образом.

- По меньшей мере, в Приморье мы не только не потеряем свой электорат, но и составим серьезную конкуренцию "Единой России", - заявил депутат в интервью "ЗР". - Во-первых, не только приморское отделение, но и Дальневосточный регион возглавит представитель нашей партии Сергей СОФИН. Во-вторых, в ближайшее время, когда будут улажены все вопросы организационного характера, мы намерены всерьез заняться укреплением наших партийных структур.

Впрочем, по мнению коммуниста Эдуарда АЛЕКСЕЕВА, "СР" не в состоянии тягаться не только с "ЕР", но и с КПРФ:

- У нас умный народ, и все прекрасно понимают, что такие партии-однодневки создаются под определенные выборы. В данном случае, под выборы в Госдуму и выборы президента. Цель - отнять, прежде всего, голоса наших избирателей. Но мы обсуждали этот вопрос на заседании крайкома и пришли к выводу, что никакой угрозы для нас "СР" не представляет. До выборов она, может, и дотянет, но потом рассыплется так же, как рассыпались до нее все прочие околопартийные конструкции, создаваемые под конкретные временные задачи.

Любопытно, правда, что при общем снисходительном отношении к новой партии часть приморских политиков не считает будущее "СР" безальтернативно туманным. Тот же Джамбулат Текиев сообщил, что не исключает возможности своего появления в рядах "СР":

- ЧЕРЧИЛЛЬ тоже партии менял, главное - не изменять принципам.

Тоже верно. Особенно с учетом того, что за последние 15 лет у нас сменилось уже четыре партии власти. Так что, чтобы не попасть впросак, принципиально важно всегда держать нос по ветру.

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