У нового приморского парламента первая желтая карточка

Приморские "единороссы" заработали первое предупреждение, отказавшись поддержать на внеочередном заседании ЗС кандидатуры председателей и заместителей депутатских комитетов, рекомендованные региональным Политсоветом партии. Формально, после второго подобного инцидента Генеральный совет партии может почти наполовину обновить действующий созыв краевого парламента.

Спешим успокоить сторонников "ЕР", ничего революционного на заседании ЗС, которое состоялось 3 ноября, не произошло. На самом деле, речь идет о банальном столкновении личных интересов, и персоналии во главе депутатских комитетов для рядовых избирателей особого значения не имеют. По настоящему серьезные выводы, связанные с борьбой за председательские кресла, имеют отношение к декларированной и, скорее всего, продуцированной президентской администрацией идее партийного влияния на исполнительную вертикаль власти. Так вот прошедшее заседание продемонстрировало, что либо Приморье, точнее, правящая местная политическая элита не готова к воплощению этой идеи на местах, либо вообще недопонимает политическое значение поставленной Кремлем задачи.

Есть еще один вывод, который также можно отнести к разряду негативных факторов влияния на партийную идеологию. Утверждения о том, что собственность и независимость в принятии решений сплачивает ту или иную политическую элиту, опять же не находят своей доказательной базы. Впрочем, эти выводы уже из области морали, поскольку наглядно показывают, кто нами правит и что ими всеми движет. Если же говорить о практической стороне дела, то партийное доминирование "а-ля КПСС" уже давно муссируется в СМИ как одна из основных возможностей бессрочного пребывания во главе всей власти в стране действующего президента Владимира ПУТИНА.

Действительно, если правящая партия будет являться источником принятия всех важных решений, то институт президентства становится сродни английской королеве: блеску много, но по существу нужно разговаривать с другими людьми. Исходя из всего вышесказанного, кандидатуры, предложенные региональным Политсоветом, равно как и кандидатуры от краевой администрации, в итоге утвержденные ЗС, никакого значения не имели. Голосование рассматривалось как политический акт, демонстрация партийного влияния, и приморские единороссы с этой задачей не справились.

На последовавшей после заседания пресс-конференции спикер Виктор ГОРЧАКОВ назвал произошедшее следствием сумятицы и попенял приморскому Политсовету на некорректность в отношении приморских депутатов:

- Накануне заседания мы собрались, в течение трех часов утвердили кандидатуры на должности председателей комитетов и их заместителей, а Политсовет вдруг выдвигает другие кандидатуры, ставя нас в положение нашкодивших мальчишек. Естественно, что депутаты отреагировали на это проявлением такой самостоятельности.

Сумятицы, конечно, хватало. Например, когда в начале заседания одна и та же группа депутатов выдвигала разных кандидатов в секретариат и регламентную группу заседания. Но, откровенно говоря, самостоятельностью в депутатском голосовании и не пахло. Сложно, например, назвать осознанным выбор в пользу председателя бюджетного комитета Галуста АХОЯНА, поддержанного краевой администрацией вместо Геннадия ЛАЗАРЕВА, выдвинутого Политсоветом. И уж на самом деле "мальчишеством", или, лучше сказать, "политическим инфантилизмом" отдает тот факт, что Лазарев, поработавший во всех созывах краевого парламента, вообще в итоге не попал в состав комитета.

- Я ему говорил: Геннадий Иннокентьевич, не надо тебе этим заниматься, - откровенно признавался Горчаков журналистам. - Ты и так все, что тебе нужно, уже десять лет получаешь... Мы же хотим создать систему, при которой не узкая группа депутатов имела бы доступ к формированию краевого бюджета, а как можно большее количество наших коллег, включая членов других партий.

Намерения, конечно, благие, но как-то не очень согласующиеся с действительностью. Например, члены партии "Свобода и Народовластие" Евгений ОЛОМСКИЙ и Галина МЕДВЕДЕВА пока также оказались за бортом депутатских комитетов. Во всяком случае, тех комитетов, куда они стремились попасть, поскольку ЗС установило квоту на численный состав одного комитета в количестве 7 человек. Не поддержало ЗС и партийную кандидатуру на должность председателя комитета по экономической политике и собственности Александра ПЕРЕДНИ. Вызывает недоумение появление во главе комитета по аграрной политике Геннадия ЛЫСАКА, политическая активность которого в последнее время, по оценкам некоторых наблюдателей, имеет не совсем политическое происхождение.

Ряд риторических вопросов прозвучал и в адрес новоявленного председателя комитета по социальной политике Руслана КОНДРАТОВА, отношение которого к социалке до сих пор выражалось только участием в благотворительности. Хотя, положа руку на сердце, это, пожалуй, одно из немногих кадровых решений ЗС, которое исполнено здравого смысла в сравнении с предлагавшейся на эту должность Политсоветом Оксаной РЫБАЛКО. Но уж совсем удивительно, что без должности заместителя председателя комитета по региональной политике и законности, похоже, остался Виктор ПИНСКИЙ, одновременно являющийся председателем краевой федерации профсоюзов.

Пинский, как известно, возглавляет в крае почти 350-тысячную профсоюзную армию. Не в последнюю очередь благодаря и поддержке профсоюзов "ЕР" умудрилась набрать на прошедших выборах такой процент голосов. Мало того, приморский профсоюзный лидер не скрывает, что поддержка профсоюзов на выборах стала результатом определенных договоренностей с "ЕР". Прежде всего, эти договоренности касаются целого ряда предложений от приморской федерации профсоюзов по заработной плате, с которыми она намерена выступить на съезде ФНПР в Москве, намеченном на 14-17 ноября. В частности, увеличение коэффициента замещения утерянного заработка при начислении пенсий, увеличение доли заработной платы во внутреннем валовом продукте, а также замена прожиточного минимума на минимальный прожиточный бюджет.

Весьма лакомые имиджевые кусочки, не правда ли? Но теперь возникает естественный вопрос: через какой механизм возможно их решение? Получается, что партийное влияние в крае невелико, а ЗС ПК - инструмент, зависимый от исполнительной власти. Остается старинная система телефонного чиновничьего права либо абсолютно самостоятельное плавание. За что боролись, спрашивается?

- Очевидно, что ЗС ПК пока расколото, - так прокомментировал ситуацию "ЗР" избранный на должность председателя комитета по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ. - То, что предлагается одними, воспринимается болезненно другими. Сказываются и личные интересы. Но я думаю, время все расставит по своим местам.

Расставить все по своим местам может уже голосование по представителю ЗС ПК в Совете Федераций. Не исключено, что это голосование зафиксирует нынешнее статус-кво раскола, поскольку, как предупредил журналистов Виктор Горчаков, Генеральный совет партии сильно осложнил шансы действующего сенатора Игоря ПУШКАРЕВА на переизбрание, порекомендовав его кандидатуру на утверждение ЗС ПК. Столь сильное высказывание лишний раз доказывает, что приморские депутаты-единороссы по горячим следам прошедшего заседания еще не успели осознать, что могут усложнить жизнь самим себе прямой конфронтацией с федеральным руководством партии, которое, по словам Горчакова, отдало решение кадровых вопросов на откуп здравому уму регионального отделения.

В этой связи любопытная ремарка спикера в ходе заседания о том, что "мы все тут будем сидеть", отдает совсем иной пророческой фатальностью, нежели констатацией собственных сил и возможностей. Если, конечно, вся эта партийная возня Кремля и в самом деле имеет под собой серьезные планы на будущее.