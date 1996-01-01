БезМЭРная власть

Руководитель находящейся в Дальнегорске рабочей группы краевой администрации, председатель комитета по промышленности, бывший глава дальнегорской администрации Виктор СТАРЧЕНКО рассказал "ЗР" об итогах первой недели работы.

Напомним, что сразу после недавних трагических событий в Дальнегорске Виктор Старченко был назначен губернатором руководителем рабочей группы краевой администрации, призванной в переходный период до следующих выборов главы администрации Дальнегорского городского округа помочь местной власти решать проблемы по жизнеобеспечению города. Группе также поручено взаимодействовать с учреждениями, финансируемыми из краевого бюджета. Все распоряжения назначенного губернатором и.о. главы администрации ДГО Виктора КОЛОСКОВА будут визироваться Виктором Старченко, который намерен при этом опираться на мнение рабочей группы - это специалисты по ЖКХ, здравоохранению, финансам, образованию. Состав группы и регламент ее работы на днях будет утвержден в краевой администрации. "Наша задача - создать нормальный психологический и политический климат, помочь городу пройти зиму", - отметил Виктор Старченко.

Кроме того, всю неделю в Дальнегорске работал первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО, занимавшийся анализом финансово-экономической ситуации в ДГО. За прошедшую неделю жилой фонд и объекты соцкультбыта подключены к теплу. Все жалобы и заявки по поводу "недотопа" принимаются в городском штабе по отопительному сезону.

Несколько дней в горадминистрации работали представители РЭК. Oни анализировали действующие на территории ДГО тарифы на теплоснабжение и услуги ЖКХ. Выяснилось, что по величине тарифа на теплоэнергию округ находится в "золотой середине". Не обижен Дальнегорск, по словам Виктора Старченко, и относительно других тарифов на услуги ЖКХ. Хотя и доходы здесь гораздо ниже, чем в целом по краю, - средняя зарплата составляет 7,5 тыс. руб. против почти 11 тыс. среднекраевой.

Проверяются колдоговоры на крупных предприятиях. В колдоговорах ЗАО "ГХК Бор" и ОАО "ГМК-ДПМ" предусмотрено повышение зарплаты с учетом инфляции. В этом году "Бор" получил солидную поддержку краевой администрации - для него действует льготный энерготариф, за счет чего предприятие сэкономит 140 млн руб. МУП ЖКХ, в отношении которого с апреля проводится процедура конкурсного производства, задолжало "Бору" 20 млн руб. Баланс при введении конкурсного производства в МУП ЖКХ был отрицательный - минус 40 млн руб. А спустя полгода он каким-то образом дошел до минус 80 млн. Между тем "Бор" не получил от жилищников ни копейки.

Специалисты группы провели ряд встреч с дальнегорскими предпринимателями. Так как бизнесмены тоже оказались вовлеченными в политические дела (существующий в городе Союз предпринимателей создан бывшим и.о. главы ДГО Александром ТЕРЕБИЛОВЫМ и поддерживал на выборах этого кандидата, а Ассоциация предпринимателей поддерживала Дмитрия ФОТЬЯНОВА), по предложению местных предпринимателей в ДГО будет создан новый совет. Виктор Старченко подчеркнул, что это объединение будет строиться не по принципам партийности или политической "ориентации", чтобы его нельзя было использовать в политических целях или для давления на местную власть.

Несколько дней в Дальнегорске находились представители краевой налоговой инспекции. Oни проанализировали, как соблюдается налоговая дисциплина. Как заявил Виктор Старченко, есть список предприятий и предпринимателей, уклоняющихся от выплаты налогов. Среди них и те, кто выплачивает работникам зарплату в конвертах, лишая своих сотрудников достойной пенсии из-за недоплат в Пенсионный фонд и обворовывая бюджет.

Специалисты в области финансов из краевой администрации разбирались с финансовой ситуацией. Бюджет ДГО на следующий год принят в первом чтении, но требует доработки. Губернатор обещал городу финансовую поддержку из резервного фонда. Виктор Старченко сообщил, что администрацию ДГО ожидают кадровые перемены - будут назначены заместители и.о. главы ДГО Виктора КОЛОСКОВА, обновят состав администрации. Kадры будут "политически не ангажированные".

Сторонники бывших кандидатов на должность главы ДГО уже звонили Виктору Старченко, интересовались, будут ли приглашены на должности замов и.о.главы ДГО те или иные персоны. Позиция Виктора Старченко как полпреда губернатора жесткая: "Все, кто участвовал в предвыборных баталиях и противостояниях, работать в администрации ДГО не будут. Я буду советовать и.о. главы администрации ДГО Виктору Колоскову воздержаться от приема таких людей. Для нас здесь нет авторитетов среди политиков, бизнесменов. Если я узнаю, что кто-то из чиновников бегает на доклады к определенным лицам, буду пресекать это на корню. Пусть эти люди сразу пишут заявления об уходе и идут к этим лицам работать открыто. Что касается меня, то я никого из здешних кандидатов не поддерживал, хотя за последние годы меня постоянно просили об этом. Тем более что сегодня я не являюсь членом какой-то партии, а когда-то был коммунистом..."