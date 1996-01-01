После трехмесячного перерыва соберется Дума Владивостока

Последнее заседание Думы краевого центра состоялось 21 июля. Трехмесячный перерыв, - незаконный, заметим, даже постоянные комиссии собраться не могли, - в работе представительного органа власти объясняется отпуском депутатов и участием доброй половины городских думцев в выборах депутатов ЗК ПК. Они были так заняты предвыборной борьбой, что бросили свои служебные обязанности, за которые, кстати, получают деньги.

И вот депутаты входят в последний год работы думы этого созыва в усеченном виде: как известно, Галина МЕДВЕДЕВА и Галуст АХОЯН стали депутатами ЗС ПК. На очередном заседании будут рассматриваться вопросы нужные, но не яркие - зрелища борьбы народных избранников за интересы избирателей не ожидается.

Однако интересно вот что. Городская администрация до сих пор не внесла в думу проект бюджета на 2007 г., хотя по закону должна была сделать это до 1 октября. Сей факт есть повод для реакции прокуратуры, но та почему-то молчит. Вместо проекта бюджета мэрия пообещала депутатам и горожанам публичные слушания по поводу городских трат в будущем году.

К слову, срок полномочий владивостокских депутатов заканчивается в июне будущего года. Стало быть, к единому дню голосования в марте полномочия еще действуют, и выборы нового созыва должны бы состояться в октябре 2007 г., но, не исключено, что они могут быть совмещены с выборами депутатов в Госдуму, которые состоятся в декабре 2007 г.