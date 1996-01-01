Депутаты работают в семь потов

Завтра, 3 ноября, состоится внеочередное заседание ЗС ПК. На повестке дня - кадровые и организационные вопросы.

Депутаты планируют избрать зампредседателя ЗС ПК, образовать комитеты, утвердить их состав и кандидатуры председателей. Депутаты рассмотрят вопрос "О создании особой игровой зоны в Приморском крае". После окончания заседания состоится пресс-конференция руководителя краевого парламента Виктора ГОРЧАКОВА.