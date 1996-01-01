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Зубреж в прямом эфире

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"...Да вы любого спросите. Где любой? Да вот он!.. - Это не народ. - Это не народ? Это хуже! Это лучшие люди города!" (Из к/ф "Убить дракона") Все президентские прямые линии с гражданами РФ открывает именно Дальний Восток. Видимо, из-за разницы во времени: если начинать с Калининграда, то дальневосточникам пришлось бы ждать своей очереди до глубокой ночи. С 2001-го по 2005 год право первого вопроса с мест доставалось поочередно Владивостоку, Хабаровску, Комсомольску-на-Амуре, Южно-Сахалинску. На этот раз подошла очередь Находки. Хотя вопросы Путину из регионов должны выглядеть импровизациями, в Находке их предполагаемое содержание было известно заранее, сообщает "Газета.Ru". От сценария телемост с Находкой отличался только одним вопросом. Находкинский водитель средних лет по имени Владимир Дмитриевич спросил о том, когда наконец будет достроена автодорога, связывающая Дальний Восток с большой землей. Что касается вопроса об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия ФОТЬЯНОВА, то он тоже прозвучал, только чуть позже, когда до президента сумела дозвониться заместитель редактора газеты "Северное Приморье" из соседнего с Дальнегорском поселка Кавалерово. Как сообщает собственный корреспондент "ЗР" в Находке Наталья ХОМЕНКО, телемост прошел так. С 18 до 21 часа проезд по центральной магистрали в районе Центральной площади Находки был перекрыт. Попасть на оцепленный участок, который охраняли более трехсот представителей правоохранительных структур с собаками, можно было только по именным билетам, выданным накануне в администрации. Все другие страждущие виртуального общения с президентом страны, в том числе и журналисты местных СМИ, остались по ту сторону оцепления. В прямом эфире находкинцы задали три вопроса. Один из них тот самый - о состояния дорог на Дальнем Востоке, в том числе готовности автотрассы "Чита-Хабаровск". Ответ, озвученный президентом, содержал информацию о том, что огромные расстояния мешают не только жителям страны, но и российской экономике. "К концу следующего года трасса Чита-Хабаровск будет построена в "черновом" варианте, в прямом и переносном смысле. Говоря проще, будет построено чернокоррозийное покрытие, а к концу 2010 года будет уложен асфальт - обнадежил президент. Второй вопрос относительно строящегося нефтепровода из Восточной Сибири, в частности, и новых нефтяных проектов - вообще задали местные экологи. "Как обеспечить развитие экономики и сохранить природу? - задал встречный вопрос президент. И пояснил свою мысль: "Для того, чтобы обезопасить Байкал, пришлось отодвинуть нефтепровод на север. Мы одинаково требовательно относимся как к иностранным, так и российским компаниям, - сказал Владимир Путин, - мы контролируем и будем контролировать данный процесс". Последний вопрос, интересующий находкинцев, был из области внешней политики и касался угрозы, которую представляют испытания ядерного оружия Северной Кореей. Президент ответил, что он и правительство страны осуждают действия КНДР и единственный выход из ситуации он видит в мирных переговорах, где приняли бы участие не только Северная Корея, Россия, но и другие ядерные державы мира. Правда, о том, что находкинцам делать, если на голову-таки упадет северокорейская ракета, президент не сказал. Несомненно, вопросы животрепещущие, но главные из них, по мнению многочисленных жителей Находки, прибывших на площадь для общения с президентом, остались без ответа. Все они - из разряда социальных: низкий прожиточный уровень, незащищенность граждан и произвол властей в Приморье.

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