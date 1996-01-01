Дальнегорск стал символом властно-криминального беспредела

Дальнегорск по-прежнему пребывает в состоянии ожидания, поскольку в деле об убийстве кандидата в мэра Дмитрия ФОТЬЯНОВА виновные еще не названы. Об этом сообщил журналистам депутат Госдумы Василий УСОЛЬЦЕВ на пресс-конференции 27 октября.

Пресс-конференцию депутат начал с отчета, который он подготовил на имя спикера Госдумы РФ Бориса ГРЫЗЛОВА, по распоряжению которого Василий Иванович и прибыл в край разбираться с ситуацией в Дальнегорске. В отчете депутат еще раз подтвердил свои заявления недельной давности о правовом беспределе и тотальной коррупции в городе, справиться с которой можно только за счет серьезных кадровых решений.

Назначения временно исполняющих обязанности городского главы и руководителя местного ОВД, по мнению депутата, способствуют стабилизации ситуации, но решением проблемы не являются.

- Я могу привести такой пример, - обосновал свое мнение Василий Усольцев. - Вечером в день убийства Фотьянова было выписано десять ордеров на обыск. Утром по обозначенным адресам уже никого из подозреваемых не было. Это система, которую надо ломать самым решительным образом.

Под системой депутат Госдумы подразумевает устоявшиеся отношения между администрациями и правоохранительными органами малых городов, с одной стороны, и криминальными группировками краевого масштаба, которые входят в эти города и берут под свой контроль транзитные контрабандные потоки - с другой. В этой связи депутат готов признать, что убийство Фотьянова могло носить и экономический характер, поскольку кандидат в мэры в случае своего избрания обещал искоренить эту практику обслуживания местными властями частных теневых интересов.

Не преминул Василий Усольцев еще раз напомнить об ответственности краевых властей за сложившуюся ситуацию. Правда, и от ответственности партийной открещиваться не стал, подчеркнув при этом, что членство Фотьянова в "Единой России" имеет, конечно, свое политическое значение, но проблема требовала бы безотлагательного решения и в случае иной партийной принадлежности погибшего.

- Это вопрос нашей общей безопасности, - сказал депутат. - На митинги протеста в Дальнегорске приходили не только сторонники партии "Единая Россия". Приходили люди, которые возмущены настоящим положением дел. Я сам, как рядовой гражданин, могу подтвердить ненормальность обстановки, поскольку не так давно поджигали мой дом в Дальнегорске и каких-то усилий в расследовании этого инцидента я не увидел.

Все усилия в расследовании убийства Фотьянова, по словам депутата, пока соотносятся с федеральными правоохранительными органами, включая краевую прокуратуру, дальневосточным полпредством, а также приморским отделением "ЕР". По инициативе местных единороссов, например, создан фонд содействия расследованию, предназначенный для вознаграждения ценной информации, имеющей отношение к обстоятельствам преступления в Дальнегорске.

В этой связи весьма символично, что пресс-конференция Усольцева прошла в резиденции главного федерального инспектора по Приморскому краю Сергея ЛОМАЕВА. Если учитывать недавние призывы заместителя руководителя президентской администрации Владислава СУРКОВА к управленческой активизации отделений "ЕР" в регионах, не исключено, что мы становимся свидетелями алгоритма совместных действий партии и федеральных структур по поэтапному установлению, а точнее, реанимации партийного доминирования, для начала на региональном уровне, над исполнительной властью.

Настораживает только тенденция - у нас все значительные политические решения в последние годы принимаются именно после каких-либо трагических событий, но почему-то имеют отношение они, скорее, к ущемлению конституционных прав граждан нежели к ликвидации действительных причин трагедии. Может, личная заинтересованность депутата Усольцева в раскрытии дальнегорского убийства на этот раз направит поход действительно против коррупционеров, а не ударит бумерангом по остаткам прав рядовых приморцев, которые, несмотря ни на что, здесь все еще живут.