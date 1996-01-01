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Себя показать и Китай посмотреть

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Премьер-министр РФ Михаил ФРАДКОВ с 9 по 10 ноября совершит официальный визит в КНР, чтобы провести 11-ю регулярную встречу глав правительств двух стран и принять участие в церемонии закрытия Года России в Китае.

Участие в мероприятии примет представительная делегация из России, в составе которой в Пекин прибудут вице-премьер Александр ЖУКОВ, министр экономического развития и торговли Герман ГРЕФ, а также руководители других министерств, главы субъектов РФ. В том числе и губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН.

Одно из ключевых мероприятий Года России в Китае - "Российская национальная выставка", которая пройдет в Пекине, в Центре международной торговли, с 8 по 13 ноября. Выставка пройдет под девизом "Россия и Китай: новые пути торгово-экономического сотрудничества в ХХI веке". Цель мероприятия - продвижение экспортной продукции и услуг российских предприятий на рынок КНР, развитие торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества России и КНР.

В мероприятиях принимает участие многочисленная делегация из Приморья, организованная Приморской ТПП, ее возглавит председатель палаты Владимир БРЕЖНЕВ. В составе бизнес-миссии около 40 человек, представляющих 28 компаний, научные круги и госструктуры. В их числе главы Партизанского, Шкотовского, Михайловского, Октябрьского районов, ЗАТО Большой Камень, топ-менеджмент бизнес-структур: "Приморсклеспром", "Сергеевский леспромхоз", "Владивостокский контейнерный терминал", "СТС Логистик Владивосток", "Восточный международный контейнерный сервис", "Восток Инвест Сервис", "Восток-цемент", УК "Парк- Групп", "Восток-Запад-лайн", "Дизель сервис ДВ", Агентство путешествий "Приморский клуб", "Ост-Оптик-К" и др.

Участников мероприятий ожидает обширная программа, в том числе встречи с представителями экономического отдела посольства РФ в Пекине и деловых кругов Китая, а также посещение СЭЗ и технопарка в Тяньцзине. Кроме того, по сведениям "ЗР", на мероприятиях в Китае побывают представители приморского бизнеса и инновационных структур, которые едут туда самостоятельно.

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