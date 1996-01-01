Компьютеризация по-американски

В Генконсульстве США во Владивостоке прошла пресс-конференция, посвященная новой процедуре заполнения и подачи заявлений на неэммиграционную визу (форма DS-156). В ней приняли участие вице-консул Эмили Л. КИНГ, сотрудник визового отдела Елена СОРОКИНА и консул по вопросам культуры, печати и образования Дэниел О. ХАСТИНГС.

Они проинформировали о том, что с 25 октября посольство и консульства США на территории РФ, за исключением Генконсульств США в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, будут принимать заявления на неиммиграционную визу только в новом электронном формате, бланк которого размещен в Интернете по адресу: http://evisaforms.state.gov. Бланк заявления заполняется только на английском языке, но на сайте Посольства США в Москве есть подробная инструкция по заполнению электронного заявления и все вопросы из анкеты на русском: http://www.usembassy.ru/consular/consularr.php?record_id =electronic_visa_russian.

Сотрудники визового отдела сообщили, что главная задача новой процедуры вовсе не в ужесточении требований, как кто-то может подумать, а в ускорении процедуры приема документов. Раньше сотрудникам визовых служб, принимая заявления, приходилось вручную вносить сведения в базу данных, что не исключало ошибок, пропуска информации, в общем, "человеческого фактора". Теперь же с помощью специального устройства закодированная в баркод (Barcod) информация, внесенная заявителем, считывается с распечатанного бланка заявления и попадает в базу данных. Такая схема исключает попадание в нее компьютерных вирусов.

К тому же заполнить такое заявление можно в любом месте, где есть Интернет, что очень удобно для заявителей. По словам Дэниела Хастингса, новая процедура вводится США с 2003 г., и уже около 20% посольств и консульств США по всему миру работают по новой схеме, а с 25 октября все они перейдут на новый формат. Что касается консульств США в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, они еще раньше ввели систему ввода данных электронным способом, поэтому Госдепартамент США разрешил им работать и в прежнем, и в новом формате, а в Москве и Владивостоке таких систем не было. Адрес Web-сайта Генконсульства США во Владивостоке: http://vladivostok.usconsulate.gov.