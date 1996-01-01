Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Компьютеризация по-американски
В Генконсульстве США во Владивостоке прошла пресс-конференция, посвященная новой процедуре заполнения и подачи заявлений на неэммиграционную визу (форма DS-156). В ней приняли участие вице-консул Эмили Л. КИНГ, сотрудник визового отдела Елена СОРОКИНА и консул по вопросам культуры, печати и образования Дэниел О. ХАСТИНГС.
Они проинформировали о том, что с 25 октября посольство и консульства США на территории РФ, за исключением Генконсульств США в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, будут принимать заявления на неиммиграционную визу только в новом электронном формате, бланк которого размещен в Интернете по адресу: http://evisaforms.state.gov. Бланк заявления заполняется только на английском языке, но на сайте Посольства США в Москве есть подробная инструкция по заполнению электронного заявления и все вопросы из анкеты на русском: http://www.usembassy.ru/consular/consularr.php?record_id =electronic_visa_russian.
Сотрудники визового отдела сообщили, что главная задача новой процедуры вовсе не в ужесточении требований, как кто-то может подумать, а в ускорении процедуры приема документов. Раньше сотрудникам визовых служб, принимая заявления, приходилось вручную вносить сведения в базу данных, что не исключало ошибок, пропуска информации, в общем, "человеческого фактора". Теперь же с помощью специального устройства закодированная в баркод (Barcod) информация, внесенная заявителем, считывается с распечатанного бланка заявления и попадает в базу данных. Такая схема исключает попадание в нее компьютерных вирусов.
К тому же заполнить такое заявление можно в любом месте, где есть Интернет, что очень удобно для заявителей. По словам Дэниела Хастингса, новая процедура вводится США с 2003 г., и уже около 20% посольств и консульств США по всему миру работают по новой схеме, а с 25 октября все они перейдут на новый формат. Что касается консульств США в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, они еще раньше ввели систему ввода данных электронным способом, поэтому Госдепартамент США разрешил им работать и в прежнем, и в новом формате, а в Москве и Владивостоке таких систем не было. Адрес Web-сайта Генконсульства США во Владивостоке: http://vladivostok.usconsulate.gov.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо