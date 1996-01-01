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Подведены официальные итоги выборов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке прошло заседание Краевой избирательной комиссии. На нем были утверждены итоги выборов в Законодательное собрание Приморья от 8 октября. В частности, обнародованы фамилии депутатов, которые прошли по партийным спискам.

Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" в Законодательном собрании представят: Владимир Курилов, Виктор Фёдоров, Ефим Звеняцкий, Виктор Белозёров, Анатолий Беляев, Ирина Берданова, Сергей Вахнин, Виктор Горчаков, Татьяна Заболотная, Пётр Савчук, Виктор Пинский, Виктор Рева, Валентина Каткова. Приморское краевое отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской федерации" в Законодательном собрании Приморского края представят: Владимир Беспалов, Эдуард Алексеев, Дмитрий Мудров. Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров" в Приморском крае в Законодательном собрании представят: Сергей Софин, Александр Ермолаев. Региональное отделение Приморского края политической партии "Свобода и народовластие" в Законодательном собрании представят: Евгений Оломский, Павел Сахно.

Сергей Князев, председатель Крайизбиркома: "Для всех непосредственных участников избирательного процесса, я думаю, действительно сегодня была поставлена последняя точка. Окончательно обрели свой статус избранные депутаты".

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