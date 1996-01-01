"У меня нет квартиры в Москве"

Виктор ИШАЕВ войдет в историю новой демократической России как один из самых опытных губернаторов. 24 октября исполняется 15 лет с тех пор, как он был назначен на должность главы администрации Хабаровского края Президентом РФ Борисом ЕЛЬЦИНЫМ.

- Виктор Иванович, пятнадцать лет не зря прожиты?

- Когда я вступил в должность главы администрации края, мы, Хабаровский край, ведь были в самом ужасном состоянии. Сегодня мало кто вспоминает, как замерзали целые микрорайоны, а на улицах полевые кухни раздавали горячую пищу. И я не скрываю, что испытываю чувство гордости, когда я иду по Хабаровску и вижу великолепные площади, дорожные развязки, новые храмы, достойную Набережную Амура. У нас везде строительные краны. Даже когда прилетаешь в аэропорт... Ведь не было этих зданий, был практически сарайчик! А сколько в крае появилось больниц, школ, построено дорог. Приятно осознавать, что в этом есть частица твоего труда.

Знаете, из нашего краевого правительства не вышло ни одного миллионера - это факт. Перед командой людей, которые все эти годы со мной работают, стояли другие задачи: не разворовать край, а укрепить и создать.

- Много было разочарований на этом пути?

- Очень... И главное в том, что потеряно много времени и возможностей. Утрачены исходные точки для развития, и, на мой взгляд, до сих пор государство идет не совсем тем путем, который обеспечил бы России более крепкие позиции в мире и процветание собственного народа. В отдельно же взятом крае отдельного благополучия не построишь. Не получается.

- Вы возглавили администрацию края в 43 года, совершенно взрослым человеком. Вы стали другим с тех пор? Изменились ли ваш характер, отношение к людям, восприятие мира?

- Вообще-то я пришел в администрацию края еще в мае 1990 года на должность заместителя председателя крайисполком. И к чиновничьей власти абсолютно не рвался. Мне было вполне комфортно в жизни, я возглавлял крупный судостроительный завод и получал огромное удовлетворение от своей работы. Мы ставили экономические эксперименты, наше предприятие было одним из самых передовых в России, было занесено на Доску почета ВДНХ. Мы строили новые цеха, жилье. Мне вполне хватало и власти, и забот, и творчества.

Если говорить о жизненных целях и задачах, которые я ставил перед собой, то они остались те же самые. Подход к работе тоже не изменился. Я на заводе прошел все ступеньки, начиная с рабочего, работал на сложной профессии - сварщик-аргонщик и был на неплохом счету. В общем я всегда стремился быть лучшим.

- Говорят, власть портит людей и медные трубы - самое тяжелое испытание...

- Я не понимаю, как власть может испортить человека. Все в этой жизни временно, и даже самый мощный лидер - он ведь не вечный. Это необходимо четко понимать. Друзей, исходя из должности, я не меняю. Я никакими привилегиями не обеспокоен. У меня своя квартира и дача тоже. В выходные дни езжу на дачу за рулем на своей машине. И на каком-то этапе мне расставаться будет просто не с чем.

- А квартира в Москве?

- Квартира в Москве есть у детей. Я один из немногих губернаторов, которые квартиру в Москве не получали. Я даже никогда не обращался с этим вопросом.

- Может быть, зря?

- Нет, я смотрю на ребят, как они ловчат, вертятся, крутятся, чтобы получить квартиру, сделать ее своей, как они унижаются. Это не самое главное, и на это тратить время, усилия и средства просто жалко. Тем более реально понимаешь, что не так много времени осталось, а так много нужно успеть.

- Вы - редкий пример, когда губернатор настолько серьезно занимается наукой. Вы обросли собственными книжками, всяческими учеными званиями...

- Для меня серьезные экономические исследования всегда были делом прикладным. Судостроительный завод, которым я руководил, выпускал новейшую продукцию, поэтому приходилось очень плотно работать с проектными институтами, разработчиками. Когда я пришел работать на завод алюминиевых конструкций, мы тоже заключили соглашение с институтом МИНАКИРА. начали вырабатывать новую модель перехода на аренду. А потом, если не знать до тонкостей экономику, невозможно добиваться хороших результатов. Наше предприятие в то время первое полностью перешло на аренду. Решение об этом принимал председатель правительства Николай РЫЖКОВ. Таких предприятий было всего три - в Хабаровске, Воронеже и Ленинграде.

- Просто знаете, столько примеров, когда чиновники разного уровня покупают себе ученые степени...

- Если вы возьмете мои книжки, а их уже достаточно много, то увидите, что сфера моих научных интересов тесно связана с вопросами развития Дальнего Востока. Сначала была программа развития Хабаровского края. На этой базе и была защищена моя кандидатская степень. Но край - это подсистема в большой системе, поэтому коллективом экономистов мы взялись за программу развития Дальнего Востока. Основа докторской работы - это как раз теория развития Дальнего Востока с точками экономического роста, мультипликаторами, воздействиями различных факторов. Все научные разработки нашли отражение в развитии Хабаровского края. И если край имеет какие-то достижения по сравнению с другими - это результат реализации программы.

- Когда-то вы написали книжку "Особый район России", получились такие мемуары по горячим следам. В ней много метких характеристик известных политиков, определявших судьбу России в начале 90-х. Продолжение будет?

- Пишу. Страниц 200 написал и забросил.

- Почему?

- Иногда бывают такие сложные моменты, когда правду писать нельзя, а неправду не хочется.

- То есть отложили до тех времен, когда можно будет написать правду.

- Не совсем так. Вы знаете, я всегда говорил правду, чем создавал себе довольно много сложностей, которые в итоге сказывались и на крае. Нужно, чтобы это все отлежалось... А переписывать можно всю жизнь. Хотя сейчас читаю первую книжку, вижу в ней жесткие моменты, но чтобы я где-то покривил душой - этого нет. Например, сегодня по-разному можно оценивать революционные реформы ГАЙДАРА. Но я могу уверенно сказать, что в отличие от многих последующих председателей правительства, которые ставят визы на документах, а их распоряжения не исполняются, у Гайдара была жесткая дисциплина - те документы, которые он подписывал, все четко выполнялись. Кстати, когда Хабаровск замерзал в 1991 году, первым, кто откликнулся на наши просьбы, был Гайдар.

- Про ужасы Хабаровска уже никто не вспоминает, а вот как Владивосток без света и воды сидел, все почему до сих пор помнят.

- Да, было такое дело. У меня в Приморье много друзей, они мне хвастались: "У меня на балконе такой генератор, у меня - такой". Но вопрос в другом - в Приморье остановлены значительные мощности по добычи угля. У нас была только одна шахта и то не наша, а приморская - "Ургал". Ее просто затопили и бросили. Мы ее подобрали, обсушили и потихоньку раскрутили, довели до хорошей добычи. Определили в хорошие руки.

- Вы уверены в своей команде?

- Я ни в чем не уверен. У нас есть "телефон доверия" в Совете безопасности, в Комитете по предпринимательству. Если бизнес ущемляют - звоните в любое время. Совет по предпринимательству специально создан при губернаторе - я слушаю любые вещи, только говорите при мне в глаза, называйте фамилии. Если факты подтверждаются, я готов расстаться со специалистом. По этим причинам из стен администрации ушло немало людей разного ранга, в том числе и заместители губернатора.

- Вы такой суровый?

- А как иначе?

- Виктор Иванович, работа - суть вашей жизни, а не хочется ли почаще отдыхать?

- Нет. Я не умею. Я практически не хожу в отпуск, за 15 лет ни разу полноценно не отдыхал. Как-то взял путевку в военный санаторий в Приморье - мне какой-то ливень там устроили! Подозреваю, не любит меня Приморье (смеется), вечно какие-то испытания, если не ливень, так камнепад...

- А заграница вас любит?

- А я, собственно, никогда там не отдыхал. Наши ездят в Таиланд, а мне это неинтересно. Лежишь под пальмой и думаешь: а что там с трубами, как там урожай, а достроили ли больницу, что с дорогами? Стоит ли тратить большие деньги на путевку, все равно ведь не смогу отключиться. Я должен быть в досягаемости и иметь возможность быстро вернуться в край.

- Так что, совсем не отключаетесь?

- Почему же, вчера вот мы в хоккей поиграли. Я и в теннис играю, а в молодости боксом много занимался. Травм наполучал... А еще очень хорошо снимает напряжение и позволяет переключаться работа на даче. Там у меня фруктовых деревьев штук 15, березы, смородина, вишня, жимолость, орех дальневосточный, елочек штук 15. Есть два тиса. Из цветов - в основном розы. Это все так рассажено, что есть место для газона. Если взять все семена и удобрения, которые я в этот газон вложил, то просто ужас, сколько он стоит. У нас климат не самый мягкий, все время ветром выдувает. А вообще на даче это было сделано под внука - ворота футбольные, на гараже кольцо для баскетбола. Сейчас ему уже 13 лет.

- Вам удалось что-то в него вложить свое?

- Конечно, сейчас он у родителей, а до школы вообще у нас жил. Мы ему говорили: "Будешь плохо себя вести, пойдешь к папе с мамой". Он везде бывал со мной - на параде, в санатории. Он у меня с трех лет играет в хоккей - вратарь. Играл в "Амуре" - признавался лучшим вратарем Дальнего Востока и Сибири, сейчас играет в "Крыльях Советов". Я, собственно, из-за него на коньки встал и начал играть.