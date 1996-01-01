Депутаты начали ужесточать миграционное законодательство

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" (в части усиления ответственности за нарушение порядка привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства).

Напомним, что в первом чтении этот документ был принят в середине сентября и уже после этого, было решено ужесточить миграционное законодательство на самом высшем уровне. Можно только поразиться, с какой быстротой депутаты внесли ряд статей, которые серьезно ужесточают миграционное законодательство. Можно сказать, что этот документ является как бы первой ласточкой на пути установки некоторых преград для приезда в Россию нелегальных мигрантов. Так, обращает на себя внимание то, что резко повысились штрафы и увеличилась возможность выдворения нелегалов из страны. Появились и статьи, предусматривающие серьезные наказания за незаконную торговлю на рынках.