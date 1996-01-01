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От мэров оставят мокрое место
Партия "Единая Россия" выдвинула новые предложения по укреплению вертикали власти в стране. В частности, как отменить выборы мэров крупных городов. Глава комитета по вопросам местного самоуправления Госдумы Владимир МОКРЫЙ, депутаты Владимир ЖИДКИЙ и Алексей ОГОНЬКОВ внесли в Госдуму законопроект, который позволит упразднить сам институт мэров в столицах российских регионов, а губернаторы смогут напрямую управлять областными центрами.
В большинстве регионов страны, как известно, мэры и губернаторы редко составляют команду единомышленников. Как правило, конфликты между уровнями региональной власти связаны с тем, что богатый областной центр не хочет делиться доходами для поддержания штанов нищих областных/краевых районов. Борьба с избранными народом мэрами длится уже довольно давно с переменным успехом. Как сообщает "Газета.Ru", первым опытом стало введение в ряде российских городов так называемых сити-менеджеров - наемных специалистов, которые управляли бы исполнительной властью, а мэром города становился бы глава представительного органа - городской думы. Такое разделение властей существует, например, в Казани, Челябинске, Пятигорске.
Депутаты-"единороссы" предложил фактически упразднить институт мэров в областных центрах. Поправки в Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" предполагают, что столица субъекта может быть разделена на несколько внутригородских территорий, то есть районов. Тогда на уровне районов граждане по-прежнему смогут выбирать местную власть, а единого мэра у города не будет. "В этом случае местное самоуправление на городском уровне осуществляться не будет", - говорится в пояснительной записке к тексту. "Во главе города будет структура, подчиненная губернатору региона, это будет уже уровень государственной власти, а не местного самоуправления", - объяснил Мокрый.
Сейчас подобный принцип действует в Москве и Санкт-Петербурге. Будучи отдельными субъектами Федерации, они возглавляются Юрием ЛУЖКОВЫМ и Валентиной МАТВИЕНКО, которые имеют статус губернатора. Городом управляют назначенные главами этих двух субъектов правительства, а местное самоуправление существует лишь на уровне районов в виде управ и муниципальных советников.
Формально предложенный "единороссами" подход не нарушает ни Конституцию, ни Европейскую хартию о местном самоуправлении, потому что местные органы власти останутся на уровне внутригородских округов. Тем самым новый проект лишен явных недостатков первоначального, к которому либеральные политики придирались именно за то, что он нарушает Европейскую хартию.
По сути, согласно новому закону губернатор получит всю полноту власти, так как по этим же поправкам сможет сам определять, какие полномочия оставить внутригородским поселениям. "Местные органы власти будут отвечать за дороги, освещение и вывоз мусора", - успокаивает Мокрый.
Как именно будет устроена власть в областных городах и будут ли они вообще разделены на округа, должны решить власти регионов, законопроект лишь дает им такое право. "Разделение крупных городов не получит широкого распространения. Если сегодня губернатору довольно сложно взаимодействовать с одним главой муниципального образования, то завтра ему придется иметь дело с пятью-семью представительными органами, пятью-семью главами", - утверждает сам Мокрый.
"Понавыбирали мэров и теперь проблемы спихивают на них, говорят, что это их полномочия. А мэры говорят, что у них нет денег. Все перепихивают друг на друга, поэтому граждане верят только президенту", - резюмировал свою идею Мокрый.
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