За непопулярность придется заплатить

Начался возврат денежных средств со счетов избирательных фондов кандидатов в депутаты ЗС ПК. Набравшим не менее 3% голосов избирателей деньги вернут, а всем прочим согласно Избирательному кодексу залоговые 200 тыс. руб. придется пожертвовать в пользу краевого бюджета. Партии за свою непопулярность среди населения заплатят по 2 млн руб.

Избирательная комиссия Приморского края приняла решение о возврате средств региональным отделениям политических партий: "Свобода и народовластие" (8,67% от общего числа голосов), Российская партия пенсионеров (9,13%), Российская партия ЖИЗНИ (4,4%). "Единая Россия" была зарегистрирована без залога по праву парламентской партии. Так что возвращать ей нечего.

Деньги назад получат также трое одномандатников: Руслан КОНДРАТОВ (1-й округ), Галина МЕДВЕДЕВА (2-й округ) и Галуст АХОЯН (3-й округ).

Прочие участники плебисцита перечислят залоговые в доход бюджета Приморского края на основании Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав...". Таковых жертвователей оказалось 25 - 22 одномандатника и 3 региональных отделения политических партий. Бюджет пополнят: 2-й округ - Владимир ГИЛЬДЕНБЕРГ и Николай МАРКОВЦЕВ, 3-й округ - Игорь ЛЕБЕДИНЕЦ, Дмитрий ТЮЛЕНЕВ, 5-й округ -Юрий КОРСАКОВ, 6-й округ - Юрий ЛОГИНОВ, Анатолий НОВИКОВ и Михаил ПЕРФИЛЬЕВ, 7-й округ - Ольга ГУРУЛЕВА, 8-й округ - Виктор КРИВУЛИН, 9-й округ - Виктор ЛОБКИС, Дмитрий СУЛЕЕВ, 10-й округ - Юрий КАБАЧИНСКИЙ, 13-й округ - Борис ВЫШЕГОРОДЦЕВ, Федор УСТЮГОВ, 14-й округ - Игорь КОВАЛЕВ, 15-й округ - Дмитрий МИГИН, Александр ЧУМИЛИН, 17-й округ - Юрий ШЕРШНЕВ, 19-й округ - Василий ОСТАНИН, 20-й округ -Константин ШУЛЯТЬЕВ, Александр ФАТЬЯНОВ.

Из партий залогом по закону пожертвуют региональные отделения "Народной воли" (1,04% от общего числа пришедших избирателей), "Яблоко" (2,02%), "Родина" (2,26%) и "Патриоты России" (1,82%).

Руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Владимир НИКИФОРОВ так прокомментировал ситуацию: "Денег, конечно, жалко. Но мы все знали, на что идем, противостоим партии власти с ресурсами несравнимыми с нашими. Оптимизма не теряем. Будем жить и работать. За идею".

Региональный лидер "Патриотов России" Александр КОЛОС склонен считать участие в выборах 2006 г. ценным опытом: "Это наша плата за учебу. Стоила ли она того, покажет время. Всего за счет одномандатников и партийцев краевая казна пополнится на 10,4 млн руб. Как говорится, казино всегда выигрывает".

Но не все разделяют его точку зрения. "Я считаю, что эти деньги должны идти на благие дела, на наказы избирателей, а не растворяться в краевом бюджете. Ведь тогда и доверие к кандидатам в депутаты будет выше, поскольку, не взирая на результаты выборов, от каждого кандидата будет польза", - считает Юрий Шершнев, баллотировавшийся по Арсеньеву.

Сейчас финансовый отдел крайизбиркома ждет итоговых финансовых отчетов по проведению избирательной кампании от всех ее участников.