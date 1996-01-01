Дарькин поехал в Южную Корею с Фрадковым

В минувший вторник начался официальный визит российской делегации во главе с председателем Правительства РФ Михаилом ФРАДКОВЫМ в Республику Корея, в составе делегации и представители приморской власти во главе с губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ, сообщает пресс-служба администрации края.

Ключевым вопросом, который обсуждается в Сеуле, станут торгово-экономические отношения двух стран. Официальная часть визита началась встречей с президентом Республики Корея НО Му Хеном, в центре внимания - вопросы двустороннего сотрудничества и международной тематики. Также запланированы переговоры с премьер-министром Республики Корея г-жой ХАН Мен Сук. Итогом визита станет подписание официальных документов о расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе о транскорейском энергетическом коридоре.