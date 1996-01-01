Избирком Хабаровского края формирует новый состав территориальных комиссий

Как рассказал председатель краевой комиссии Виктор ЦЫРФА, поскольку срок их полномочий истекает в этом году, все 23 территориальные комиссии будут сформированы заново.

По словам Виктора Цырфы, в числе претендентов в комиссии в основном люди, желающие и умеющие работать.

По закону избирательная комиссия края назначает членов и председателя территориальных комиссий, а заместители и секретари будут тайным голосованием избраны самими комиссиями на первых организационных заседаниях.