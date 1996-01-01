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"Северную Корею просто загнали в угол..."
Какие бы репрессивные действия мировое сообщество ни предпринимало, в частности блокаду американскими кораблями КНДР, никто в настоящее время на силовые меры в отношении Северной Кореи не решится.
Об этом в беседе с корреспондентом РИА PrimaMedia заявил известный политолог, доктор политических наук, директор Института международных отношений и социальных технологий Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Михаил ШИНКОВСКИЙ.
Комментируя недавние ядерные испытания КНДР и реакцию западных стран на это, ученый отметил, что различные экономические санкции и резкие заявления в адрес северокорейского режима не смогут кардинально изменить направление политики Северной Кореи, основным аргументом которой является ядерное оружие.
"Еще полтора года назад было ясно, что они имеют примерно от двух до шести ядерных зарядов в пересчете на Хиросиму, то есть по 20 килотонн каждый. Сейчас выясняется, что у них их гораздо больше. Как раз это и есть результат политики санкций", - считает Михаил Шинковский.
По его словам, любой политический режим стремится выжить, когда его загоняют в угол и режим Северной Кореи не исключение - он и будет выживать.
"Я не оправдываю политику Ким ЧЕН ИРА, но что им остается делать... Они же видят, что произошло в Ираке, Афганистане, Югославии. А вот с КНДР это не произойдет, потому что там ядерное оружие, и это их единственный способ выжить", - говорит ученый.
Как считает Михаил Шинковский, режим этих санкций против КНДР доказал всю свою несостоятельность, и выход из сложившейся ситуации ученый видит в возобновлении переговоров в рамках шестисторонней комиссии, то есть это обе Кореи, Китай, Япония, Россия и Организация объединенных наций.
"Конечно, это ужасно, что в непосредственной близости от Приморья рванул, хоть и под землей, ядерное устройство, но КНДР к этому вынуждали. Это лишний раз доказывает, что никакого иного пути, кроме длительных переговоров, у мира для решения таких вопросов нет. Может оказаться так, что и Иран загнанный в тот же угол решитсяна приминение ядерного оружия", - добавил он.
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