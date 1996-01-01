www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

"Северную Корею просто загнали в угол..."

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Какие бы репрессивные действия мировое сообщество ни предпринимало, в частности блокаду американскими кораблями КНДР, никто в настоящее время на силовые меры в отношении Северной Кореи не решится.

Об этом в беседе с корреспондентом РИА PrimaMedia заявил известный политолог, доктор политических наук, директор Института международных отношений и социальных технологий Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Михаил ШИНКОВСКИЙ.

Комментируя недавние ядерные испытания КНДР и реакцию западных стран на это, ученый отметил, что различные экономические санкции и резкие заявления в адрес северокорейского режима не смогут кардинально изменить направление политики Северной Кореи, основным аргументом которой является ядерное оружие.

"Еще полтора года назад было ясно, что они имеют примерно от двух до шести ядерных зарядов в пересчете на Хиросиму, то есть по 20 килотонн каждый. Сейчас выясняется, что у них их гораздо больше. Как раз это и есть результат политики санкций", - считает Михаил Шинковский.

По его словам, любой политический режим стремится выжить, когда его загоняют в угол и режим Северной Кореи не исключение - он и будет выживать.

"Я не оправдываю политику Ким ЧЕН ИРА, но что им остается делать... Они же видят, что произошло в Ираке, Афганистане, Югославии. А вот с КНДР это не произойдет, потому что там ядерное оружие, и это их единственный способ выжить", - говорит ученый.

Как считает Михаил Шинковский, режим этих санкций против КНДР доказал всю свою несостоятельность, и выход из сложившейся ситуации ученый видит в возобновлении переговоров в рамках шестисторонней комиссии, то есть это обе Кореи, Китай, Япония, Россия и Организация объединенных наций.

"Конечно, это ужасно, что в непосредственной близости от Приморья рванул, хоть и под землей, ядерное устройство, но КНДР к этому вынуждали. Это лишний раз доказывает, что никакого иного пути, кроме длительных переговоров, у мира для решения таких вопросов нет. Может оказаться так, что и Иран загнанный в тот же угол решитсяна приминение ядерного оружия", - добавил он.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru