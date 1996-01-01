Возвращаясь к утилизации атомоходов

Редакцию "ЗР" посетил вице-консул Генерального консульства Японии во Владивостоке Коити НАКАМУРА, выразив свое несогласие с материалом "Без мыла в лодку лезут". Напомним, что в этом материале, опубликованном в номере "ЗР" от 12 сентября, шла речь о некоторых спорных, на взгляд автора, моментах российско-японского сотрудничества в области утилизации наших подводных атомоходов на заводе "Звезда" в Большом Камне. Мы публикуем предоставленное вице-консулом письмо в полном объеме.

"Деятельность нашей страны в рамках японо-российской программы по сотрудничеству в области денуклеаризации проводится под эгидой программы глобального партнерства Большой Восьмерки и имеет своей целью предотвратить распространение ядерного оружия и защитить экологию Японского моря, что России трудно сделать самостоятельно.

Состоявшееся недавно подписание очередного контракта связано с началом работ по утилизации первой из 5 списанных АПЛ на основе соглашения, заключенного осенью 2005 г. во время визита президента ПУТИНА в Японию. Это показывает, что содействие в данной области оказывается по взаимному согласию Японии и России. Что касается оставшихся 4 АПЛ, наша страна прикладывает все усилия для того, чтобы осуществить и их утилизацию.

В то же время, содействие по данному проекту оказывается на деньги японских налогоплательщиков, поэтому в случае выделения денег необходимо обеспечить прозрачность проекта. Наша страна запрашивает только ту информацию, которая необходима для того, чтобы убедить японский народ, что работы по утилизации АПЛ проводятся надлежащим образом, и никогда не ставила перед собой цели получить доступ к государственным тайнам России. В связи с этим предпосылка, что "Япония не собирается выделять деньги на утилизацию АПЛ", и такие фразы, как "японская сторона высказала просьбу предоставить техническую документацию по устройству атомного реактора АПЛ, других узлов и агрегатов, которая имеет гриф "сов. секретно" и составляет государственную тайну", или "со стороны Японии периодически поступают намеки, что неплохо было бы в местах утилизации и обращения с ядерными материалами (...) разместить аппаратуру контроля, которая сможет передавать информацию на японские острова в режиме реального времени", являются абсолютно неуместными и не соответствующими действительности.

Наряду с вышеизложенным, следующие утверждения также являются грубым искажением фактов.

(1) Установка "Ландыш" была предоставлена российской стороне для переработки жидких радиоактивных отходов на заводе "Звезда" и не предназначена для утилизации ЖПРО Японии и США. Кроме того, ее эксплуатация и обслуживание являются делом российской стороны. По информации, получаемой нами от завода "Звезда", эксплуатация и обслуживание установки "Ландыш" осуществляются надлежащим образом. Таким образом, утверждение о том, что установка "Ландыш" предназначалась для "коммерческой утилизации на ней ЖРО США и Японии", а также о том, что в "настоящее время установка практически не используется", абсолютно не соответствуют действительности.

(2) "Официально потраченная на утилизацию сумма, озвученная японской стороной, звучит как $7 млн, по сведениям из независимых источников, она составила чуть более $3 млн". сумма недавно подписанного контракта на утилизацию АПЛ "Виктор-1"составляет 860 млн иен. Основная часть средств по настоящему контракту выделяется Австралией, часть поступает от Южной Кореи. Сумма, выделяемая японской стороной, составляет около 90 млн иен. По всем этим вопросам с российской стороной имеется согласие.

(3) "Тем временем на зарплату сотрудникам различных комитетов и секретариатов, созданных японцами для реализации программы "Звезда надежды", а также на поездку ее сотрудников денег потрачено больше, чем на саму программу". Все сведения о расходах на программу являются открытой информацией, и то, что данное утверждение абсолютно не соответствует действительности, является очевидным.

(4) "...японцы озвучили готовность профинансировать строительство плавдоков для транспортировки АПЛ с Камчатки для утилизации в Приморье на "Звезду". В настоящее время на Камчатке ведутся переговоры по утилизации АПЛ, и все работы планируется проводить на Камчатке.

(5) "...программа "Звезда надежды" рассматривается нашими соседями в первую очередь как существенный козырь на переговорах с российским руководством о возврате "северных территорий", а также как механизм получения доступа к охраняемым сведениям ВМФ России". Наша страна оказывает содействие в реализации японо-российской программы по сотрудничеству в области денуклеаризации в рамках программы глобального партнерства Большой Восьмерки, ставя перед собой цель защитить экологию Японского моря и предотвратить распространение ядерного оружия. Наша страна намерена укреплять японо-российское сотрудничество в области торговли, экономики, гуманитарных связей и других областях и вновь показывает, какое важное значение она придает связям с российским Дальним Востоком.

Данная статья, начиная с ее названия - "Без мыла в лодку лезут", создает у читателя неверное представление и является неуместной, поскольку содержит грубые ошибки и искажение фактов. С нашей стороны мы считаем чрезвычайно досадным тот факт, что подобная статья появилась в прессе в связи с визитом в Приморье высокого правительственного чиновника Японии, и хотели бы, чтобы газета проявляла ответственность и сознательность, достойные общественного органа, и придерживалась правдивого, беспристрастного и объективного изложения фактов."