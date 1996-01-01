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Депутаты вернулись с выборных "каникул"
После почти трехмесячного перерыва вновь приступил к работе орган законодательной власти Владивостока. На минувшей неделе депутаты взялись за наведение порядка в сфере выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, а также в очередной раз скорректировали Программу приватизации муниципального имущества на 2006 г.
Рассмотрение муниципального правового акта "Об утверждении норм предоставления земельных участков в городе Владивостоке", разработанного администрацией, затянулось из-за предвыборной кампании. В первом чтении документ был принят еще в июле, однако депутаты и администрация города предложили ряд поправок. Их рассмотрение намечалось еще в середине сентября, но заседание профильной комиссии было сорвано из-за чрезмерной предвыборной активности некоторых членов комитета.
Впрочем, в предложенных поправках наиболее важное уточнение касалось минимального размера выделяемого участка. Его в итоге депутаты решили не устанавливать - хотя подобная норма есть в большинстве других муниципальных образований, федеральное законодательство этого не требует. Что касается максимального ограничения для земельного участка "под коттедж", то, как заявил председатель комиссии по экономической политике Галуст АХОЯН, эта величина сильно варьируется в зависимости от местоположения вожделенного кусочка земли.
Так, в центральной части города предельный размер выделяемого под индивидуальное строительство участка составит 200 кв. м, в срединной зоне - 300 кв. м, в периферийной - 1200 кв. м. "Кроме того, новые нормы предоставления земельных участков строго запрещают возводить дома вопреки генплану города", - Галуст Ахоян, похоже, торопится до ухода в краевые депутаты утвердить правила игры на земельном рынке города.
Кроме "коттеджного" вопроса, депутаты вновь вносили изменения в программу приватизации муниципального имущества на этот год, что уже становится традицией. На этот раз ее дополнили несколькими объектами, переданными арендаторам предыдущей администрацией города согласно так называемым "инвестиционным договорам".
Прежний глава муниципалитета фактически "подарил" ряд помещений коммерсантам в обмен на обязательство провести капитальный ремонт и 10% долю от общей площади помещений. Поскольку эти "огрызки", как правило, не приносили городу дохода, администрация краевого центра решила их продать, а депутаты с ней согласились.
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