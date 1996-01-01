Выборы в Приморье: Идет разбор полетов

Бросившись на прошлой неделе поздравлять победивших и приносить свои соболезнования проигравшим выборную войну, корреспондент "ЗР" не нашла большинства лидеров региональных партий на месте. Победившие убыли в Москву с трофеями. Проигравшие, похоже, пили горькую. А свои оценки давали через замов или по электронной почте.

Победителей не судят

В Москву по случаю победы в понедельник убыли Владимир КУРИЛОВ, Виктор ЧЕРЕПКОВ, Владимир ГРИШУКОВ и Сергей СОФИН. С вестями вернулись Курилов и Софин. Первый на этой неделе займется политической интригой - на 25 октября запланировано первое заседание ЗС ПК нового созыва, где главный вопрос - выборы спикера, и надо готовить народ, чтобы голосовал правильно. Второй готовится провести 17 октября партийную конференцию по итогам выборов и определиться на местном уровне с запланированным объединением Российской партии пенсионеров, "Родины" и Российской партии Жизни.

Проигравшие в Приморье "родинцы" и сторонники Российской партии Жизни уверены, что смогут договориться с прошедшими в ЗС ПК "пенсионерами". Главное - без обид поделить портфели и полномочия.

Громче всех на вопиющую несправедливость жаловались в штабе "Свободы и Народовластия". Виктор Черепков остался недоволен результатами выборов. По его мнению, партия должна была взять не менее 20%. "Единой Россией" был использован административный ресурс", - сказал "ЗР" представитель штаба. Напротив, лидер коммунистов Владимир Гришуков в целом доволен складывающейся картиной. Приморские показатели КПРФ неплохи и в общероссийском раскладе.

Морально травмированные

Лидер приморского регионального отделения Российской партии Жизни Юрий ПРИВАЛОВ ждет окончательного московского решения о будущем. Партии и лично своем. Проигрыш партии объясняет все тем же административным ресурсом "ЕР". Как отметили в его штабе, основной электорат Российской партии Жизни - бюджетозависимая интеллигенция: "Врачи и учителя. Им пришлось выбирать не по зову сердца, а по приказу. Мы их понимаем, людям нужно на что-то жить. От их голоса напрямую зависит заработная плата".

У регионального отделения партии "Родина" в результате проигрыша обострились внутрипартийные разногласия. Экс-лидер Игорь СВЕТЛОВ попенял Александру МАМОШИНУ: "Главная причина - неквалифицированный подход руководства РО, пропагандировались отличные от программы партии цели и задачи, которые в результате превратили партию в вертикально интегрированную коммерческую структуру". Резко Светлов отозвался и о намерении объединиться: "Это совершенно разные по подходам партии. Блок "Родина", существовавший в Госдуме, был оптимален. Новорожденные блоки с диаметрально противоположными точками зрения на происходящие в стране процессы ничего положительного не принесут".

Сам лидер приморского регионального отделения Александр Мамошин еще не определился со свой политической судьбой: "28 октября в Москве состоится объединительный съезд, я еще не решил, поеду или нет. Недавно я стал заместителем верховного атамана "Союза казачьего войска России и Зарубежья". Сейчас это мое будущее".

Между тем главный "родинец" Александр БАБАКОВ, проанализировав результаты региональных выборов по стране, в меланхолию впадать не стал. Быстро перестроившись под светлое будущее новой "тройки", он заявил: "Необходимо смотреть на результаты голосования не одной, а всех объединяющихся партий - "Родины", РПЖ и РПП. Они набрали практически 30% голосов во всех регионах, это означает, что наша оценка процесса объединения достаточно реальна". По Приморью эта условная цифра была бы 15,33%, тоже неплохо.

Время закапывать камни

Серьезный удар по самолюбию получила ЛДПР. Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, сославшись на занятость, не заглянул в Приморье перед выборами. Официальный бюджет ЛДПРовской кампании был не в пример прочим скромен. Вся надежда оставалась на либеральный бунтарский дальневосточный дух. Но, как показали набранные 5,8%, от этого социального мифа уже ничего не осталось. Оплакивая упущенные шансы, Владимир Вольфович высказался в свойственном ему тоне: "100% - сфальсифицирован результат в Приморье. Сколько у них совести есть, столько и написали. Будем надеяться, что на мартовских выборах мы улучшим свой результат. Если результаты будут такие же, значит, административный ресурс мы преодолеть не можем..."

Впрочем, неунывающий лидер Приморского отделения ЛДПР Сергей КОРЧАГИН ничуть не огорчился: "Ко мне из Москвы не было претензий. А если таковые появятся, напишу заявление по собственному желанию и найду более прибыльную должность. Как говорится, была бы шея...".

Набранные партией "Яблоко" 2,2%, ставившей на интеллигенцию, показали очередной спад энтузиазма и веры в политику людей образованных. Лидер приморского отделения "Яблока" Владимир НИКИФОРОВ на прошлой неделе был замечен в акции "Свободы выбора". За дешевый бензин. Акция получилась на редкость малолюдной, подъехали лишь знакомые и товарищи по оружию. Похоже, партия уходит с политической сцены, против нее нынче даже не велась предвыборная борьба.

На официальном сайте "Яблока" свои комментарии по результатам выборов в регионах дал первый заместитель председателя "Яблоко" Сергей ИВАНЕНКО: "Для нас региональные выборы были в первую очередь связаны с Карелией. Нашу партию там совершенно беспардонно и абсолютно неконституционно сняли с выборов. В Карелии мы имели рейтинг до 30% и, естественно, концентрировали на этом направлении все наши небольшие средства и силы. Теперь мы видим, что власть ни с чем не считается, чтобы убрать конкурентов".

В Приморье против партий таких попыток не предпринималось. Может быть, просто время ушло. А для кого-то и вовсе не настало...