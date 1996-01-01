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По версии прокуратуры, "черный пиар" ударил по Ахояну и Супрунову
Деятельность по подготовке и проведению выборов депутатов ЗС ПК находилась под постоянным надзором органов прокуратуры края, сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА.
По каждому обращению прокуратурой проведены проверки. Так, 7 октября в прокуратуру обратились жители Ленинского района Владивостока с заявлением о распространении повесток о вызове на допрос по уголовному делу, якобы возбужденному в отношении кандидата в депутаты Галуста АХОЯНА. По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 129 УК РФ (клевета в публично демонстрирующемся произведении). Прокуратурой Находки в день голосования по той же статье возбуждено уголовное дело по факту распространения неустановленными лицами от имени фонда "Ваш выбор" памяток избирателям, содержащих клеветнические сведения о кандидате в депутаты СУПРУНОВЕ.
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