Владивосток "не сработался" с краем

Губернатор Сергей ДАРЬКИН лично похвалил тех глав городских округов, муниципальных районов и поселений края, на чьих территориях зафиксировано максимальное появление числа сторонников "Единой России". Лучшим по "сработанности с партией власти" стал Октябрьский район, худшим - Владивосток.

Председатель крайизбиркома Сергей КНЯЗЕВ доложил о небывалой за всю историю демократических выборов в Приморье явке - 39,5%. Приморье хорошо смотрится и на фоне среднероссийских результатов - 2-е место по числу проголосовавших за "Единую Россию". И то уступка условная, ведь в находящейся на первом месте Свердловской области около 3 млн избирателей. Так Приморье потеряло репутацию бунтарского региона.