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Выбрали, но не назначили

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Результаты выборов в ЗС ПК появятся не раньше чем через неделю, а новый парламент должен приступить к работе в последних числах октября. Между тем страсти накаляются и вновь кипят внутри партии власти, не распространяясь на другие политические силы.

Окончательное решение по итогам выборов объявят на заседании крайизбиркома, которое назначено на субботу 14 октября. "После того как будут утверждены окончательные результаты, их передадут в окружные комиссии, которые и выдадут мандаты победившим депутатам. Но это произойдет не раньше чем окончательные итоги опубликуют приморские газеты", - рассказала секретарь крайизбиркома Татьяна ГЛАДКИХ. Между тем еще, возможно, появятся прецеденты о пересмотре итогов голосования, по крайней мере, на некоторых депутатов поступили жалобы о нарушении избирательного законодательства в последнюю неделю перед выборами.

Первое заседание депутатов ЗС ПК нового четвертого созыва в соответствии с регламентом должно состояться не позднее чем через 3 недели после выборов, то есть до 30 октября 2006 г. Стоит отметить, что полномочия депутатов ЗС ПК третьего созыва еще не закончились и за день до выборов, 7 октября, спикер Сергей СОПЧУК по инициативе депутатского комитета по регламенту, этике и организации работы назначил очередное заседание парламента на 10 октября. Наверное, это заседание стало бы последним под его председательством, но не судьба - для кворума не хватило присутствия 1 депутата.

Планировалось рассмотреть изменения в Законе Приморского края "О соцподдержке льготных категорий граждан", которые приведут в соответствие с федеральным законодательством статью, устанавливающую меры поддержки работников образования. Кроме того, на обсуждение выносились изменения в краевой Закон "О Законодательном собрании Приморского края", определяющие условия деятельности председателя ЗС ПК и его заместителей. Предполагалось, что сразу в трех чтениях депутаты примут поправки, устанавливающие работу руководства парламента на постоянной, то есть платной, основе.

Сегодня уже вовсю обсуждается кандидатура нового спикера ЗС ПК, причем о Сергее Сопчуке в этой должности больше не говорят. По прогнозам, в ближайшем будущем можно будет наблюдать борьбу за это место между вице-губернатором Виктором ГОРЧАКОВЫМ и лидером Приморского отделения "Единой России", ректором ДВГУ Владимиром КУРИЛОВЫМ. Причем первого, опять же по слухам, очень хотел бы увидеть на этом месте губернатор Сергей ДАРЬКИН, в то время как за вторым стоит подавляющее большинство членов фракции.

Впрочем, о партийной дисциплине приморских единороссов можно судить по предвыборной кампании, когда самовыдвиженцы от партии власти проигнорировали требование политсовета о снятии своих кандидатур и победили. И как они поведут себя в роли депутатов, пока никто предсказать не берется, хотя такого единогласия, как в Госдуме, от приморских единороссов не ждут.

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