Депутаты решили покончить с безнадзорными буренками

Законодатели ЕАО решили положить конец безнадзорному блужданию коров и коз по улицам, дорогам и дворам микрорайонов Биробиджана и административных центров муниципальных районов.

В первом чтении приняты изменения в областной закон "О содержании домашних животных в ЕАО", предписывающие обязательную регистрацию и ежегодную перерегистрацию рогатого скота. Это позволит, наконец, призвать к ответу хозяев буренок на основании закона автономии "Об административных нарушениях", так же как владельцев собак и кошек.