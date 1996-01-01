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Старики-разбойники?
Хабаровский крайизбирком принял решение об отказе в регистрации на выборах в краевую думу Хабаровского отделения Российской партии Пенсионеров.
Как сообщили "РИА Новости" в избирательной комиссии, официальная причина отказа - неправильно оформленные документы. Как пояснил председатель краевого избиркома Виктор ЦЫРФА: "У партии отсутствует председатель, а уполномоченное лицо по организации политической деятельности Сергей ЕРМАКОВ не имел права ставить свою подпись под всеми нормативными документами".
В ответ Хабаровское отделение Российской партии Пенсионеров подало иск в суд на избирательную комиссию Хабаровского края. Руководитель отделения Сергей Ермаков в своем заявлении, поданном в Хабаровский краевой суд, требует признать незаконным постановление избирательной комиссии Хабаровского края от 3 ноября 2005 г., которым Российской партии Пенсионеров отказано в участии в выборах в краевую законодательную думу.
Отвечая на вопросы журналистов, С. Ермаков сообщил, что "в случае, если краевой суд оставит решение избиркома в силе, мы подадим кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Такое право у нас есть, и мы им воспользуемся".
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