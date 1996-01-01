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Фрадков привез веру и надежду

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении имени ГАГАРИНА (КнААПО) премьер-министр наблюдал демонстрационные полеты военного самолета "Су-27" и самолета-амфибии, выпускаемые авиастроителями города. Затем он провел совещание, посвященное проблемам предприятий военно-промышленного комплекса Дальневосточного федерального округа.

Глава Правительства отметил, что в 2005-2006 годах на поддержку создания регионального самолета RRJ будет выделено более 10 миллиардов рублей. По его словам, финансирование начато уже в текущем году, сейчас вносятся поправки в бюджет 2005 года, увеличивающие объем средств. М. Фрадков выразил надежду на то, что покупателей российский самолетов, в том числе и RRJ, станет больше. "Я хочу верить заявлениям конструкторов и разработчиков, что мы сумеем выйти на уровень, опережающий уровень самолетов этого класса", - заявил председатель правительства.

Значительное внимание на совещании было уделено технологической модернизации дальневосточной "оборонки" и обеспечению ее государственными заказами.

Перед этим глава правительства посетил Амурский судостроительный завод, где также провел совещание. На нем обсуждены вопросы строительства платформ по добыче нефти и газа на морском шельфе и завершения формирования интегрированных структур среднего и малотоннажного судостроения.

В Благовещенске, куда М. Фрадков прибыл в воскресенье, состоялась его встреча с полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) Константином ПУЛИКОВСКИМ. На встрече были рассмотрены вопросы социально-экономического развития ДВФО, реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья", функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса Приморского и Хабаровского краев.

В Амурской области премьер-министр принял участие в церемонии запуска в эксплуатацию 4-го агрегата Бурейской ГЭС.

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