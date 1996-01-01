Премьер-мистер "икс"

Заседание правительства, назначенное в Благовещенске на 6 ноября, едва не сорвалось. Нет, конечно, в местной администрации подготовили все, что надо: документы, чистый город, гостиницу. Не учли одного - капризов природы. В субботу вечером произошло невиданное для Амурской области событие - шаровая молния с сильным снегопадом. Аэропорты пришлось закрыть, а совещание вип-персон срочно перенести в Хабаровск. К счастью, утром в воскресенье снегопад сменило солнце, и члены правительства во главе с Михаилом ФРАДКОВЫМ прибыли-таки в слякотную столицу Амурской области, чтобы обсудить с дальневосточными губернаторами развитие региона.

Правда, некоторые коррективы погода все же внесла. Фрадков так и не попал на открытие четвертой очереди Бурейской ГЭС, там присутствовал лишь глава правительства области и Анатолий ЧУБАЙС, который, в свою очередь, попал лишь на торжество. Но это все мелочи - главное состоялось.

- Я бы хотел два перечня иметь по итогу совещания: проблемы и проблемы, которые требуют срочного решения, иначе это все превратится в бесконечную муть, где все в одну кучу навалено, - предупредил перед началом встречи Михаил Фрадков и объявил, что готов прозаседать "столько, сколько нужно, но не больше двух с половиной часов".

Вопреки предупреждению совещание продлилось все три часа и, судя по тому, что многих вроде бы закаленных на политической арене губернаторов всерьез клонило в сон, действительно казалось если не "бесконечной мутью", то уж особой конструктивностью не отличалось.

Достучаться до небес

Как ни ждали, никто так и не услышал от главы правительства каких-то важных программных заявлений, которые обычно всегда бывают во время визита таких важных лиц. Ведь все-таки Фрадков - не какая-нибудь грудастая поп-звезда, на которую и посмотреть, и послушать приятно, а его поездка по стране - не просто гастрольный тур для пиара и гонораров. Губернаторы же тактично говорили потом, что всем довольны и рады, что им удалось достучаться до высших эшелонов власти. Правда, и не скрывали своих претензий к федеральному центру и присущему главным чиновникам страны пренебрежительному отношению к регионам, а к Дальнему Востоку и подавно. Да и федеральный бюджет, как известно, часто не выполняет свои обязательства. Только за первое полугодие текущего года долги федеральной казны региональным бюджетам по льготам и субсидиям составили около 9 млрд руб. Очевидно, поэтому главный вывод, который Михаил Юрьевич сделал по итогу собрания, - "центру надо плотнее работать с регионами". Достучались, однако!

Несмотря на то, что зима на большей территории Дальневосточного округа уже давно в разгаре, речь в основном вели о подготовке к нынешнему отопительному сезону. Судя по докладам губернаторов, округ к этой зиме подготовился так, как будто она последняя и запомнить ее нужно как никогда полными емкостями мазута и горячими батареями в квартирах. "Все регионы к зиме готовы, и приключений не ожидается", - окончательно успокоился Фрадков.

Впрочем, о возможных срывах его предупредили. Основная причина - в отсутствии компенсации за разницу в тарифах на нефтепродукты.

- У нас 99% большой энергетики работает на мазуте, - рассказал "ЗР" после совещания губернатор Камчатской области Михаил МАШКОВЦЕВ. - И примерно на 60% на мазуте работает коммунальная энергетика. Рост цен на мазут в 1,7 раза в течение года неподъемный для нашего бюджета, и я прямо сказал Фрадкову, что несмотря на то, что запасов мазута у нас как никогда много, по этой цене просто никакого бюджета не хватит. На Камчатке остановится вся коммуналка, а чуть позже и электростанции - мы уже получили письмо от Чубайса, что РАО ЕЭС не сможет помочь своей "дочке" "Камчатэнерго". Я уверен, что федеральный центр должен поделиться своими дополнительными доходами от нефтепродуктов. Потому что это все-таки наши деньги, деньги, изъятые из нашего бюджета.

И уже подводя итоги и отвечая на вопросы журналистов по поводу контроля государства за ростом цен на топочный мазут, Фрадков пространно сказал:

- Ну вы знаете, тут вечера не хватит, чтобы дискутировать на тему, как регулировать цены в условиях рыночной экономики. В одних случаях федеральный бюджет должен уловить и компенсировать эти затраты, а где-то нужно просто нажать на кого-то с точки зрения недопущения злоупотребления.

- В повышении цен на услуги ЖКХ обвинили губернаторов, а куда им деваться? Разорять коммунальное хозяйство? - недоумевал заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ. - Премьер сказал, что знает, где искать резервы, но я не думаю, что в бюджете ЕАО, который на 82 процента дотируется из федеральной казны, существуют какие-то резервы. Говорить о резервах дотационного бюджета, по меньшей мере, странно. В Якутии есть регионы, где нужно отапливать дома 365 дней в году без перерыва. Методика Минфина РФ уравнивания бюджетной обеспеченности в полной мере не учитывает удорожания энергетики, "северность" учитывает относительно, в среднем. Но северный завоз и компенсация тарифов на электроэнергию - это совсем другое, и то, что их убрали из межбюджетных отношений, - вред для Дальнего Востока.

- Он же бюджеты никогда сам не составлял, а от нас требует нереального! - в сердцах сказал в разговоре с "ЗР " представитель одного из субъектов ДВФО о Михаиле Фрадкове. Премьер в свою очередь сказал, что, хотя бюджеты регионов и нуждаются во вливаниях из федерального центра, должны все-таки как-то выкручиваться в существующих условиях межбюджетных отношений.

- У нас как в формуле: икс плюс игрек. Надо этот игрек в минфине найти, - посоветовал Фрадков. Сами представители минфина пытались доказать, что вложения в региональные бюджеты и так существенны и с каждым годом все увеличиваются. Но, похоже, эти цифры людей, имеющих непосредственное отношение к бюджетам, так и не убедили.

Не просить у президента

Разговор о самодостаточности губернаторов заводился в течение всего совещания. Глава правительства наперебой с министром регионального развития Владимиром ЯКОВЛЕВЫМ пытались убедить губернаторов в том, чтобы они учились жить самостоятельно, решали вопросы с компенсацией за топливо, с погашением кредиторской задолженности жилищных предприятий, с северным завозом, привлекали на ЖКХ-рынок, где сейчас, кстати, по данным Яковлева, крутится 1 трлн 65 млн руб., частный бизнес, быстрее переходили на персонифицированные счета для перечисления субсидий. И... пореже просили помощи у федерального центра. А лучше чтоб вообще не просили, как, например, Чукотка. Фрадков вполне серьезно сказал о том, что неплохо было бы всем губернаторам брать с нее пример.

- Вы подтвердили тезис, что каждый - кузнец своего счастья, вы свои вопросы сами решаете, - похвалил глава правительства выступившего зама губернатора Чукотской АО. - Вот все бы так.

Зал затих в ожидании, что эти слова Фрадкова сейчас обернутся какой-нибудь остросюжетной политической шуткой, однако ничего такого не произошло. А возможно, юмора премьера просто никто не понял.

- Михаил Юрьевич, нам нужна ваша поддержка и ваше плечо по вопросу энерготарифа, - взмолился губернатор Еврейской автономной области Николай ВОЛКОВ. - Мы занимаем одну десятую часть в системе "Хабаровскэнерго". Я прошу всего 500 кВт/час! Энерготариф - это же такой удар по экономике! Сегодня носки из Беларуси, которые в Хабаровске и Амурской области продаются, дешевле, чем у нас производятся.

Однако даже история с носками не зацепила премьер-министра. Очевидно, что надеяться, действительно, придется и дальше только на самих себя. Абрамовичей с миллиардами на всех, увы, не хватит.