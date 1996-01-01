Южнокорейцев заинтересовали совместными проектами

Хабаровск посетила делегация группы компаний "Халла" во главе с Ли Хен ТЭК - президентом корпорации "Халла Конкрит" и корпорации "Халла Вэлтэк".

Целью визита было изучение инвестиционного климата Хабаровского края, а также проработка вопроса об открытии постоянного представительства в Хабаровском крае. В ходе рабочей встречи с представителями правительства края Ли Хен Тэк сообщил, что корейскую сторону прежде всего интересуют коммерческие инвестиционные проекты в области гражданского и промышленного строительства. Корейской делегации было предложено семь направлений сотрудничества. Особый интерес корейская делегация проявила к проектам в области строительства жилья, гостиничных комплексов и бизнес-центров в Хабаровске.