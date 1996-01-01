Губернатор проинструктировал избирателей

Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ обратился к землякам накануне выборов (11 декабря 2005 года) депутатов краевой Законодательной думы, сообщили "Восток-Медиа" в пресс-центре правительства края.

"На вас, уважаемые избиратели, лежит огромная ответственность за будущее края. Я нередко встречал депутатов толковых, добросовестных, в общем-то, людей, которые как личную доблесть подчеркивали: "Я пришел решать вопросы своего района". И тогда я спрашивал, как же ты будешь решать социальные проблемы своего поселка, района, если не хочешь заниматься развитием края?

Социальную политику невозможно проводить, если не будет работать экономика. Проблемы избирателей своего района, безусловно, и знать, и решать необходимо. Но прежде нужно квалифицированно оценить возможности района, его место в общей стратегии развития края. Законодательная дума, депутаты - это тот коллектив, который, опираясь на знание экономики всех районов и городов края, всех отраслей, совместно с правительством края проводит сбалансированную политику, позволяющую развивать экономику и на этой основе улучшать жизнь населения всего края.

Понимать это должны и кандидаты, претендующие на депутатский мандат, и избиратели. В Думе нужны экономически грамотные, политически зрелые люди, если хотите - патриоты края", - отметил Виктор Ишаев.