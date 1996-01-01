Общественность в доле

В Законодательном собрании ЕАО идет активная работа по формированию бюджета области на 2006 г. На очередном заседании ЗС главный финансовый документ принят в первом чтении.

Как сообщила начальник финансового управления Татьяна ВАЙТИКУНИС, расходы бюджета на 2006 г. составляют 3 247 996,2 тыс. руб., а доходы 3 070 648 тыс. руб. Предельный дефицит бюджета установлен в сумме 177 348,2 тыс. руб. Кроме этого будет предусмотрено финансирование областных сельскохозяйственных программ, программ здравоохранения, образования и строительства.