Молодым чиновникам закон заведомо не писан

Молодые российские чиновники не считают неподкупность ключевым профессиональным качеством госслужащего. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга кадрового потенциала федеральных и региональных органов исполнительной власти РФ, сообщила профессор Финансовой академии при Правительстве РФ, глава подкомитета по корпоративному управлению и менеджменту Комитета ТПП РФ по промышленному развитию Ирина БЕЛЯЕВА.

Из представленной Ириной Беляевой корреспонденту "ФК-Новости" информации следует, что неподкупность в качестве ключевого профессионального качества обозначили всего 7,89% опрошенных госслужащих в возрасте до 30 лет.

Тревожный, по мнению Ирины Беляевой, результат исследований (они были проведены Российской академией госслужбы), показывает, что "чем моложе госслужащий, тем больше он склонен к нарушению нравственных и профессиональных норм. Следует отметить также, что на всех уровнях госслужбы примерно одинакова доля чиновников, рассматривающих свою должность в качестве инструмента обеспечения личных интересов".

Эту оценку, подчеркивает Ирина Беляева, подтверждают другие социологические данные: в 2005 году 55% граждан страны столкнулись с необходимостью давать взятки, причем 87% подношений пришлось сделать именно чиновникам исполнительной власти.