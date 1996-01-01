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Жириновский ждет приглашения из Кремля
Лидер либерал-демократов Владимир ЖИРИНОВСКИЙ намерен участвовать в выборах президента в 2008 г. Об этом лидер ЛДПР заявил, выступая накануне в Великом Новгороде.
Жириновский полагает, что в первом туре он войдет в первую тройку. Своими основными соперниками он видит Геннадия ЗЮГАНОВА и "кандидата Кремля". "Во второй тур выйду я и кандидат Кремля. Кстати, ШОЙГУ мог бы быть хорошим кандидатом, он чем-то на Пиночета похож".
Впрочем, лидер либерал-демократов не теряет надежды на то, что Кремль сделает ставку на него самого. Он уверен, что в этом случае победит уже в первом туре. "Я выйду с одним лозунгом: все приезжие должны в течение трех месяцев уехать из России. И все - 60% мне обеспечены", - заявил амбициозный политик.
Лидер либерал-демократов выступил также с непопулярной среди жителей Новгорода, Пскова и Твери идеей объединения трех областей. Жириновский и раньше выступал с идеей укрупнения регионов. На этот раз он вновь вернулся к своей излюбленной теме. По его словам, в России необходимо создать 50-60 губерний и, в частности, объединить Дагестан, Чечню и Ингушетию в Горский округ, "поставив во главе ее русского". "Объединение должно убрать возможность появления национал-сепаратизма. Кроме того, это позволит новым регионам быстрее решать проблемы, - считает Жириновский. - Главное, чтобы людям было хорошо. Но чиновники, я знаю, этому сопротивляются, так как теряют "кормушку": ведь их число в таком случае надо будет сильно сокращать".
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