Телепузики

К Новому году в России появятся две мощные региональные телесети, которым будут покровительствовать два возможных преемника президента Владимира ПУТИНА. Как пишет "Коммерсантъ", в ноябре право вещания еще в 31 городе России должен получить петербургский "Пятый канал", патронируемый, по мнению участников рынка, первым вице-премьером Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. А затем пул из 50 новых частот, скорее всего, выиграет телеканал "Звезда", призванный стать главным медиаресурсом министра обороны Сергея ИВАНОВА.

29 ноября на заседании Федеральной конкурсной комиссии будут рассмотрены заявки на конкурс "общенационального канала российских регионов" на пул частот в 31 городе, включая Москву. Большинство выставленных частот в настоящее время находятся в разработке, в том числе и в столице, где уже давно нет свободных эфирных каналов. Стоимость лицензии на вещание для победителя составляет 26,7 миллиона рублей (около миллиона долларов) - стандартная цена для таких масштабных проектов. В январе ФКК уже проводила конкурс с точно такой же концепцией, только пул частот был шире - более 40 городов. Среди участников были "СТС Медиа" с каналом "Домашний", канал "Звезда", "Рен ТВ" и ряд других. Но явным фаворитом, ради которого, по мнению участников рынка, тогда и затевался конкурс, стала ТРК "Петербург", которая 1 октября выйдет в федеральный эфир под названием "Пятый канал".

После объявления конкурса в ряде СМИ появилась информация, что он проводится специально под ТРК "Петербург", однако за два дня до его проведения члены ФКК категорически не согласились с предположениями, что его результат предопределен. "Каков бы ни был результат, заявляю, что конкурс состоялся, поскольку на него представлены очень интересные, серьезные концепции", - сказал руководитель Росохранкультуры Борис БОЯРСКОВ.