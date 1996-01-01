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И.о. мэра Арсеньева заплатит штраф в городской бюджет
Административная комиссия Приморского края, "прославившаяся" принятием штрафных санкций к одной из управляющих компаний ЖКХ Владивостока, на днях наказала руководство Арсеньевского городского округа, где, как выразился один из членов комиссии, в последнее время "слишком грязно".
Производство было возбуждено по ст. 28 Кодекса об административных правонарушениях. Оказалось, что в АГО постоянно нарушаются нормы содержания городского коммунального хозяйства - например, нерегулярно убирается мусор и проводится благоустройство территорий. Отвечал перед членами административной комиссии и.о. мэра Арсеньева Михаил СОБОЛЕВ, особо не отрицавший вины городских властей. Смирившись со своей участью, он признал, что "взгляд со стороны помог выявить ошибки".
"Комиссары", в свою очередь, напомнили и.о. мэра, что в советские времена Арсеньев неоднократно признавался самым благоустроенным городом страны, и было бы неплохо к этому вернуться. Правда, как выяснилось позднее, почти все нарушения, обозначенные в протоколе АК, были устранены еще до заседания комиссии. В частности, дума АГО уже работает над внесением изменений в городское "Положение о благоустройстве" и другие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность коммунальщиков. Поэтому Административная комиссия оштрафовала нарушителей в лице администрации города по минимуму - всего на 25 МРОТ. Ожидается, что сумма штрафа пойдет в местный бюджет.
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