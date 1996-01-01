Губернатор пообещал "северянам" светлую жизнь

5 октября, накануне выборов в ЗС ПК, Кавалерово и Дальнегорск посетил губернатор Сергей ДАРЬКИН. В ходе встреч с избирателями он подчеркнул, что прибыл не как губернатор, а как "единоросс". Поэтому главной целью визита стало стремление убедить электорат голосовать за партию власти.

Кавалеровский район, как отметил губернатор, в последние годы числился среди отстающих в крае и по уровню развития экономики, и по безработице, да и руководство его в лице бывшего главы постоянно конфликтовало с краевой властью. Тем не менее, у района есть перспективы. Так, уже определились компании, выигравшие тендер, которые будут разрабатывать местные полиметаллические месторождения Силинское и Левицкое. 10 семей получили квартиры в рамках реализации программы "Квартира - молодой семье". 5 кавалеровских студентов получают губернаторскую стипендию.