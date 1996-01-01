С предвыборных плакатов на набережную

Поначалу я подумал, что это мираж - по Спортивной набережной, где я прогуливался с друзьями, неспешно шел Виктор Иванович Черепков в сопровождении водителя и охранника. Уличный музыкант, шедший неподалеку, пел экс-мэру песню про город, который был его в недавнем прошлом. До выборов оставалось несколько дней, и упустить возможность эксклюзива корреспондент "ЗР" не мог.

Подойдя к Виктору Ивановичу и представившись, я вежливо пожелал его партии победы на выборах, чему бывший градоначальник, естественно, обрадовался.

Мы оккупировали столик в одной из многочисленных шашлычен, где и поговорили "за жизнь", а вернее, о политике. Виктор Иванович высказал неколебимую уверенность в том, что его партия без труда преодолеет 7%-ный барьер на выборах в ЗС ПК, а вот остальным участникам избирательной гонки, включая "Единую Россию", для этого придется очень постараться.

Говоря о коллегах по Федеральному Собранию, депутат ГД от Владивостока упомянул и Дмитрия РОГОЗИНА (его Виктор Иванович эдак по-отечески называл Димой, и Владимира ЖИРИНОВСКОГО, который, по утверждениям Черепкова, является кадровым офицером ФСБ и выполняет роль "попа Гапона" наших дней. Что касается КПРФ, то, считает Черепков, эта партия упустила шанс прийти к власти, и второго уже не будет. Кроме того, лидер "Свободы и Народовластия" в очередной раз посетовал на засилье криминала практически на всех уровнях власти. Поэтому, мол, его "Свобода и Народовластие" с другими оппозиционными партиями не взаимодействует. "Правда, по многим вопросам я голосую солидарно с коммунистами. Иногда даже оставляю им свою карточку для голосования, если не могу по каким-то причинам сам присутствовать на заседании", - поделился секретом Виктор Иванович. И признался, что работать в Госдуме вообще очень сложно - с учетом конституционного большинства "Единой России", позиция депутатов-одномандатников и оппозиционных фракций мало что решает.

Обсуждение политперсоналий плавно дошло до самого главного в стране человека. Председатель "Свободы и Народовластия" честно признался, что курс Владимира ПУТИНА ему не по душе. "Я поддерживал Путина во время его первого срока. Но валить все на предшественников, как это делается сейчас, до бесконечности невозможно. Президент, стоя у власти уже почти 7 лет, не решает стоящих перед страной проблем", - объяснил причины своей нелюбви Виктор Черепков.

В этот момент сидевшие за соседним столом нетрезвые ребята хором гаркнули: "Виктор Иваныч, мы за вас!". После этого началась своего рода фотосессия, потому что желающих запечатлеть себя вместе с Черепковым оказалось предостаточно, так что, по крайней мере, два десятка новых сторонников у экс-мэра Владивостока появилось.

Блиц-опрос

- Будете ли вы 8 октября находиться в Приморье?

- Нет. Возможно, что я буду в Москве, но вероятен и другой вариант - в одном из регионов европейской части России, где также проходят выборы.

- А если бы были в Приморье, за кого бы проголосовали?

- За "Свободу и Народовластие", конечно же.