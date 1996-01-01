Грызлов стал "крестным отцом"

Приморские "молодогвардейцы" пошли впереди России всей, обзавелись собственной пионерской организацией и попросили лидера "Единой России" выступить "крестным отцом". Затея повязать галстуки - теперь триколор, Грызлову понравилась: "У "Единой России" и у Приморья есть будущее".

За один день пребывания в крае Борис Грызлов успел переговорить с губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ, мэром Владимиром НИКОЛАЕВЫМ, ректором Владимиром КУРИЛОВЫМ и адмиралом Виктором ФЕДОРОВЫМ. С властями по дороге из аэропорта обсудил перспективу строительства мостов через Золотой Рог и на остров Русский. А также "вчерне" обговорил идеи строительства нефтеналивного порта, нового судостроительного завода в ЗАТО Большой Камень и проведения в 2011 г. во Владивостоке Форума стран АТР.

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Посмотреть на шефа собрались единороссы со всех районных отделений. В зал Дома офицеров флота пускали только по приглашениям. Для начала высокого гостя задобрили и приняли в почетные граждане Владивостока. Грызлов растрогался и прочел ответную речь с трибуны, в которой назвал всех присутствовавших земляками: "Звание почетного гражданина Владивостока накладывает на меня новые, но приятные обязанности. Я буду стремиться оказывать городу большую помощь в развитии экономики". "Мы очень рады, что теперь у нас в Госдуме будет свой человек... За вашей спиной стоит 2 млн приморцев", - в ответ ему то ли похвастался, то ли пожаловался приморский губернатор.

По мнению Грызлова, проект моста через бухту Золотой Рог с выходом в будущем на остров Русский может финансироваться из инвестиционного фонда. Реализация проекта даст возможность возведения нового жилого комплекса на Чуркине. "Мы предлагаем увеличить инвестиционный фонд в два раза, что даст возможность реализовать многие проекты, в том числе и этот", - отметил высокий гость. Второе важное для края заявление - необходимость крупного судостроительного завода в районе Большого Камня. "Строительство должно вдохнуть новую жизнь во всю отрасль судостроения, - сказал председатель Госдумы. - Нефтепроводу нужен и нефтеналивной порт, и новые танкеры". Проведение в 2011 г. во Владивостоке Форума АТР Грызлов назвал перспективным и политически важным решением. Окончательное заключение по нему еще не принято, главный единоросс намекнул местным властям о возможности повлиять на процесс и "сделать Владивосток столицей международного форума". Дарькин и Николаев в президиуме задумались.

На общение с прессой в течение визита было выделено 10 минут, журналисты успели задать 3 вопроса, один наводящий, про то, как вам у нас. Два - по существу: про энерготарифы и пенсии дальневосточникам. Грызлов заверил, что меры принимаются. Фракция "Единая Россия" инициирует законопроект, касающийся уголовного наказания за завышение цен на мазут и бензин. "Нашей фракцией предпринимаются инициативы выделения дополнительных средств для погашения роста цен на топливо для сельхозпроизводителей. А также компенсация цен на топливный мазут для северных регионов и приравненных к ним. Предстоящая зима будет не из самых теплых, дополнительные средства мы уже закладываем в бюджет 2007 г. Что касается пенсий - на этой неделе мы рассматривали в первом чтении закон о бюджете 2007 г. Запланировано повышение на 20%, с 1 апреля и 1 октября. В случае этого пенсия пенсионеров Приморья, наконец, превысит прожиточный минимум", - рассказал высокий гость.

Грызлов в помощь

На встрече в ДВГУ, после вручения часов и знаков отличий профессорско-преподавателькому составу председатель приморского отделения "ЕР" Владимир Курилов дал отмашку задавать подготовленные вопросы. Студентов интересовал квартирный вопрос, возможность получения кредитов на образование и карьера по партийной линии.

По словам Бориса Грызлова, Госдума уже разрабатывает законопроект о кредитовании образования. Средства молодой специалист будет погашать из своей зарплаты в течение 5-10 лет. С квартирным вопросом ситуация сложнее, несмотря на систему ипотечного кредитования, по которой из федерального и регионального бюджетов выделяется 35% стоимости жилья для молодых. "В Хабаровске я 5 октября принимал восьмой дом, построенный по госпроекту, вручал ключи от квартиры молодой паре, работающей первый год после учебы. В Казахстане пошли еще дальше - за каждого рожденного ребенка списывают 25% кредита. Таким образом, к рождению четвертого ребенка квартира достается бесплатно. Бюджет Приморья может взять пример", - объяснил Грызлов то ли сидящим в зале студентам, то ли находящемуся по левую руку губернатору.

Зато с продвижением по партийной линии все хорошо - у "ЕР" сохраняется намерение дать 20% квоту молодым. Карьеристам спикер госдумы порекомендовал ознакомиться с программным документом партии: "В нем изложен план развития России на ближайшие 10 лет. И нам вместе его осуществлять", - для всех сказал новый почетный житель краевого центра.