За спикером в Москву

В понедельник утром глава Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ и секретарь Приморского регионального политсовета "Единая Россия" Владимир КУРИЛОВ рассказали журналистам о своей общей победе.

"Это были важные выборы, - заявил мэр Владимир Николаев. - Сегодня можно с уверенностью говорить, что горожане нам поверили. 42% жителей Владивостока проголосовало за "Единую Россию". А кандидаты от блока "Единый Владивосток" прошли в четырех округах". Владимир Курилов также не скрывал, что результаты выборов превзошли самые смелые прогнозы. Причем на вопрос, откуда у "Единой России" появилось 48% голосов избирателей, он ответил не раздумывая. По его словам, рейтинг шагнул вверх после того, как в апреле произошло реформирование местного политсовета. "Два года "Единая Россия" работала в крае, однако население стало доверять партии после того, как в наши ряды влились новые люди. Мы привели с собой элиту", - заявил Владимир Курилов.

Более подробно об элите и об ее успехах на избирательном поле секретарь политсовета рассказать не успел, так как спешил попасть на рейс в Москву. Но заметил, что после возвращения из первопрестольной он официально озвучит предполагаемую кандидатуру спикера ЗС ПК.