Плебисцит удался

В воскресенье мы с вами выбирали депутатов ЗС ПК, голосование проходило спокойно. Внешне. За этим внешним спокойствием скрывался не просто черный, а разнузданный пиар. Этого шабаша политтехнологов в последнюю неделю перед днем голосования ожидал крайизбирком, но, кажется, и его члены удивились размаху.

Как всегда, активнее в день голосования были жители районов Приморья, нежели избиратели Владивостока. Явка в 39,66% - не очень мало, но и не дает региону уж совсем упасть в грязь лицом. В Свердловской области явка 27,8%, в Тыве - 33%, у соседей в ЕАО - 43%. Самыми активными у нас были жители Покровки, самыми безразличными остались избиратели округа №2 во Владивостоке.

Теперь о слухах. В штабе Галуста АХОЯНА конкуренты раздобыли паспортные данные агитатора, с которым кандидат заключил договоры, и состряпали листовку-повестку в суд. Якобы на кандидата возбуждено уголовное дело за подкуп избирателей, но переборщили, чтобы избиратели поверили в ее подлинность.

Предприняли очередную попытку подставить Геннадия ЛЫСАКА его конкуренты, "объявив" в день выборов бесплатную дегустацию хлебобулочных изделий. Однако Геннадий Иванович - фигура известная не только своим хлебом, поэтому неудивительно, почему он далеко оторвался от соперников. Леонида ПРЕМИНГЕРА "исключили" из "Единой России" (наивные, кто решил, что в глазах избирателя это позор), пытались также скомпроментировать Александра ПЕРЕДНЮ и поссорить его с человеком с большой буквы Ч - Игорем ЧЕМЕРИСОМ. Однако, как представляется, все это так неэффективно, что больше похоже на отработку пиартехнологами гонораров, чем на расчет повлиять на выбор избирателя. И все это, как замечал "ЗР" ранее, от убогости фантазии.

Фантазия, впрочем, разыгралась лишь по отношению к Николаю МАРКОВЦЕВУ, единственному, чья регистрация в качестве кандидата отменена по решению суда. Решение вступило в силу, по мнению Марковцева, торопливо и незаконно. По словам председателя крайизбиркома Сергея КНЯЗЕВА, кандидат сам виноват, упустив время подачи кассационной жалобы.

Удивительно, что соперник несостоявшегося кандидата и истец Леонид БЕЛЬТЮКОВ оскорбился не за "Единую Россию", которую сравнили с дивизией СС, что для истинного партийца было бы естественно, в суде он защищал правообладателей (а они-то и не ведают) - потомков авторов плаката "Дойдем до Берлина!". Но цель достигнута, хотя Марковцев - один из немногих на этих выборах, кто вел кампанию своими силами, не заключая контрактов "на агитацию" за 200 руб. и не рассчитывая на административный ресурс. Именно в этом округе голосование показало: выборы можно выигрывать и без пресловутого ресурса и без черного пиара, что доказывает победа Галины МЕДВЕДЕВОЙ (32,46%), особенно, если соперники тебя серьезно не воспринимают (теперь это называется "эффект ДАРЬКИНА"). Те, кто сильно хотел избавиться от Марковцева, в итоге сменили шило на мыло, с Медведевой им тоже мало не покажется.

Соперничество партий, преодолевших 7%-ный барьер, принесло сюрпризы. Кто бы мог подумать, что приморцы так разлюбили ЛДПР, всего 5,87% - зря "орел" пропустил Приморье в своем вояже по весям. Вполне естественны для КПРФ набранные 12%. Из "сообразивших на троих" в крае больше всего любят Партию пенсионеров (9,8%) и совсем не уважают Партию Жизни и "Родину" - 4,36 и 2,25 соответственно. "Свободу и народовластие" больше всего любят во Владивостоке (а в нем - все в том же округе №2), что дало возможность партии преодолеть барьер - 8,55%. Партию ЧЕРЕПКОВА уважают в Артеме - единственном городе, где "Свобода и народовластие" преодолела 7% - 8,47%. Благосклонны к ней и в Надеждинском районе, Арсеньеве, Уссурийске и Большом Камне. "Единую Россию" со среднекраевыми 48,39% больше всего любят на селе - 58,72%, например в Покровке, и как-то недолюбливают в пресловутом округе №2 Владивостока - 31,53%.

Итак, "медведей" в ЗС ПК будет 13 человек по партийной квоте плюс 9 одномандатников, выдвинутых партией, и еще 10 из самовыдвиженцев. Однако не следует их скопом записывать в "медвежью" фракцию, политики - люди самовольные, могут и "кинуть" партию, если что. По списку КПРФ прошли 3 человека. От Партии пенсионеров и от "Свободы и народовластия" - по 2 депутата. Еще один мандат "Свободе и народовластию" обеспечила Галина Медведева.

Наконец-то, после многократных попыток удалось стать избранником народа Первомайки Руслану КОНДРАТОВУ - 31,9% голосов. Из депутатов Думы Владивостока кроме Галины Медведевой депутатствовать в ЗК ПК будет Галуст Ахоян (28,68%). Из двадцати депутатов-одномандатников 11 претендентам удалось избраться в ЗК повторно, а то и в третий раз: Александру Передне - 28,23%, Геннадию Лысаку - 32,96%, Сергею СИДОРЕНКО - 37,62%, Джамбулату ТЕКИЕВУ - 72,13%, Борису ПОСТОВАЛОВУ - 41,74%, Сергею СОПЧУКУ - 66,23%, Владимиру МАСЛОВСКОМУ - 30,95%, Геннадию ЛАЗАРЕВУ - 38,95%, Виктории НИКОЛАЕВОЙ - 74,57%, Александру БЕХТЕРУ - 65%, Юрию СТЕПАНЧЕНКО - 50,03%.

Новички в ЗС ПК: Оксана РЫБАЛКО, округ №6, - 29,16%, Руслан МАНОКОНОВ, округ № 13, - 36%, Виктор КОРОЧИН, округ №15, - 45,64%, Юрий ДЕНИСЕНКО, округ № 17 - 48,93%, Александр КВАША, округ № 18 - 44,95%, Виктор МИЛУШ, округ № 20 - 33,42%.

В новинку на этих выборах стали обращения граждан и участковых избирательных комиссий в милицию о случаях так называемой скупки голосов. И ведь не поленились, написали заявления. И, удивительное дело, на этих выборах правоохранительные органы обратили, наконец, на этот факт внимание. По словам начальника милиции общественной безопасности Сергея ГУСЕВА, есть уже и задержанные. Задержано также около 70 распространителей незаконной агитационной продукции.