Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
СПС и "Яблоко" обиделись на "Единую Россию"...
...И поэтому решили объединиться. В России установлен авторитарный режим, демократические институты разрушаются, в СМИ введена политическая цензура, уничтожается важнейшее завоевание России - федерализм - это платформа для объединения. Чтобы как-то противостоять этому наступлению, политические партии "Яблоко" и "Союз правых сил" решили объединиться. Хотя бы на время выборов в законодательную думу Хабаровского края.
Как выяснилось, это был шаг от отчаяния. Трезво подсчитав свои шансы, "яблочники" решили призвать всех своих сторонников голосовать за список СПС. Учитывая тот факт, что в крае насчитывается около 900 членов "Яблока" и около 500 членов партии СПС, получается, что численное большинство присоединяется к меньшинству (политические амбиции здесь уже не играют роли). Понятно желание правых иметь в думе демократическую оппозицию, вопрос - как туда попасть.
Как сказал в своем выступлении председатель регионального отделения СПС Андрей БАРЖАНОВ, их противники играют на этих выборах нечисто, широко применяя все способы добиться своей цели. "Мы против грязных политтехнологий, опробованных партией власти в 2003 году, - заявил также председатель регионального Хабаровского отделения РДП "Яблоко" Жан МАНЬКО. - Но это не потому, что мы сами не можем использовать административный ресурс. Это вопрос принципа".
То, что единороссы активно используют административный ресурс - не удивительно. Один плакат, призывающий одновременно голосовать "За Единую Россию" и в то же время сообщающий о юбилее края, чего стоит. Но очевидно, будь у других партий такой же доступ к административному ресурсу, вряд ли они бы им не воспользовались. Но нет возможностей, от того и обиды.
"Здесь все как в боксе, - сказал один из кандидатов от СПС Петр ДЕНИСЕНКО. - Понятно, что силы противников могут быть разными и по разным причинам. Так и в политике... Но мы просто выходим на ринг и деремся. И бесполезно кричать, что противник применяет допинг. Надо просто делать свое дело".
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала