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СПС и "Яблоко" обиделись на "Единую Россию"...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

...И поэтому решили объединиться. В России установлен авторитарный режим, демократические институты разрушаются, в СМИ введена политическая цензура, уничтожается важнейшее завоевание России - федерализм - это платформа для объединения. Чтобы как-то противостоять этому наступлению, политические партии "Яблоко" и "Союз правых сил" решили объединиться. Хотя бы на время выборов в законодательную думу Хабаровского края.

Как выяснилось, это был шаг от отчаяния. Трезво подсчитав свои шансы, "яблочники" решили призвать всех своих сторонников голосовать за список СПС. Учитывая тот факт, что в крае насчитывается около 900 членов "Яблока" и около 500 членов партии СПС, получается, что численное большинство присоединяется к меньшинству (политические амбиции здесь уже не играют роли). Понятно желание правых иметь в думе демократическую оппозицию, вопрос - как туда попасть.

Как сказал в своем выступлении председатель регионального отделения СПС Андрей БАРЖАНОВ, их противники играют на этих выборах нечисто, широко применяя все способы добиться своей цели. "Мы против грязных политтехнологий, опробованных партией власти в 2003 году, - заявил также председатель регионального Хабаровского отделения РДП "Яблоко" Жан МАНЬКО. - Но это не потому, что мы сами не можем использовать административный ресурс. Это вопрос принципа".

То, что единороссы активно используют административный ресурс - не удивительно. Один плакат, призывающий одновременно голосовать "За Единую Россию" и в то же время сообщающий о юбилее края, чего стоит. Но очевидно, будь у других партий такой же доступ к административному ресурсу, вряд ли они бы им не воспользовались. Но нет возможностей, от того и обиды.

"Здесь все как в боксе, - сказал один из кандидатов от СПС Петр ДЕНИСЕНКО. - Понятно, что силы противников могут быть разными и по разным причинам. Так и в политике... Но мы просто выходим на ринг и деремся. И бесполезно кричать, что противник применяет допинг. Надо просто делать свое дело".

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