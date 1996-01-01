Край города не разумеет

По предварительным расчетам, дефицит городского бюджета в 2006 году с учетом субвенций края составит 960 млн руб., и этим всерьез обеспокоены депутаты городской думы Хабаровска. На прошлой неделе городские парламентарии приняли решение о внесении поправок в законопроект о краевом бюджете на 2006 год.

Среди предложений, внесенных законодателями, - увеличение бюджетного финансирования на осуществление Хабаровском функций краевого центра, рост дотаций на содержание школ и больниц, на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. "Такие поправки может дать каждое муниципальное образование, - пояснил заместитель председателя комитета по бюджету краевой думы Валерий ГОРБАТЮК. - Мы их никогда не игнорируем. Те, что от Хабаровска, будут рассматриваться в конце ноября на комитете, затем в декабре на заседании думы". И добавляет: "Хабаровчане дали поправку на выравнивание уровней бюджетного финансирования. Но рассматривать придется и распределение НДФЛ. По-другому нельзя. Для того чтобы кому-то что-то добавить, надо где-то у кого-то отнять".

О том, почему добавить нужно Хабаровску и как так получилось, что у кого-то требуется много отнять, рассказал вице-мэр краевого центра Валерий КАЗАЧЕНКО: "Сегодня доходная часть бюджета города формируется по нормативам, не соответствующим растущим потребностям краевого центра. Отсюда дефицит. Так, по налогу на доходы физических лиц - основному источнику поступления денежных средств в городскую казну - в краевом бюджете для Хабаровска установлен норматив - 32,75%. А этот налог формирует до 60% бюджета города". "Наши депутаты хотели провести через Законодательную Думу Хабаровского края поправку об увеличении норматива отчислений по этому налогу на 11%, - продолжает он. - Не получилось. Нам добавили только 2,75%. А вот если бы нас услышали, доходная часть бюджета возросла бы на 600-650 млн руб.".

Судя по тому, что сейчас происходит, 2006 год для Хабаровска станет не менее напряженным, чем 2005. "В этом году для того, чтобы закрыть основные расходы, нам пришлось брать кредиты в объеме 135 млн руб. (с учетом оставшейся части кредита общая сумма задолженности бюджета города на 1 января составит 150-180 млн руб. - Прим. авт.)," - говорит Валерий Казаченко.

На вопрос о том, возможно ли сократить расходы городского бюджета, он отвечает: "Расходы городского бюджета мы рассчитываем, исходя из сложившихся средних месячных затрат на обслуживание социально значимых объектов. В связи с реформой межбюджетных отношений каждый год у нас появляются новые статьи затрат. Помимо этого, мы стимулируем инвестиционные процессы на территории города. При частичном финансировании из городской казны строятся жилые дома, торговые центры, благоустраивается территория краевого центра. На это тоже тратятся деньги. Одновременно идет уменьшение собственной доходной базы города - в следующем году на 4%. И это вместо бюджета развития".

Проблема в том, и об этом не устает повторять заместитель мэра, что сегодня в городской бюджет поступает лишь 9,4% от налогов, собираемых на территории Хабаровска. В 2001 году эта цифра составляла 35,9%.

"Надо менять методику расчета бюджетов МО, - заявляет Валерий Казаченко. - Должно быть трехлетнее бюджетное планирование. Должны устанавливаться сквозные трехлетние нормативы налоговых отчислений в бюджет. Другими словами, в доходной части бюджета МО должны быть отражены доходы, которые поступят туда при завершении инвестиционных проектов через год, два, три. К сожалению, сегодня этого не происходит, - сетует чиновник, - поэтому нам приходится вносить поправки в доходную и расходную части краевого бюджета".

Но одним решением о внесении поправок в проект краевого бюджета на 2006 год депутаты городской думы в минувший вторник не ограничились. Некоторые из них предъявили претензии краевым депутатам, представляющим интересы города, попеняв, что последние не оказывают поддержки инициативам городских законодателей.

Парламентарии, обвиняемые в бездействии, по крайней мере те, с кем удалось переговорить, инициативу администрации города по части внесения поправок в краевой бюджет одобряют. "Городские власти действуют совершенно правильно, когда пытаются решить вопросы формирования бюджета, используя все доступные средства. Это нормальная работа, нормальный поиск компромиссов между краевым бюджетом и бюджетом территории".

В то же время они обращают внимание на то, что сегодня край находится в аналогичном положении, что и город, только по отношению к федерации. "На территории региона сейчас остается на 14% меньше налогов, чем раньше", - подчеркивают они. Именно поэтому полностью компенсировать Хабаровску расходы край не может - денег нет. Однако, по мнению отдельных депутатов, по уровню бюджетной обеспеченности на одного жителя Хабаровск должен занимать 8-9 место, а не 13-14. "Вот это сбалансировать надо, и те поправки, которые будут способствовать этому, мы поддержим", - было сказано "ЗР".

Снимая с себя обвинения, законодатели оппонируют Валерию Казаченко, указывая на то, что администрации города следует более рационально расходовать бюджетные средства. Иллюстрируя нерачительность городских властей, один из депутатов приводит пример: "Недалеко от моего дома уже пятый раз в течение года разрывают территорию. Только благоустроили, через два дня пришли, разрыли, проложили телефонный кабель, заасфальтировали. Через месяц пришли, снова разрыли, поставили канализационный коллектор. Еще через месяц пришли, опять там же разрыли, установили тепловой колодец. Через месяц пришли, начали класть ливневку. Сейчас снова пришли и разрыли. Если рассматривать с позиции бюджета Хабаровска - это мелочь. Но ведь это только один объект, а их в Хабаровске могут быть сотни, тысячи. Вот какими вопросами администрации надо заниматься более предметно ".

Говорят краевые парламентарии и о необходимости принятия мер по улучшению собираемости налогов на территории города. "Если бы администрации города удалось навести порядок в работе коммерческого пассажирского транспорта, в том числе в части сбора налогов, - у них бы появился реальный источник пополнения бюджета".

Также в связи с обвинениями думцы напоминают про улицу с двухсторонним движением. "С краевых депутатов от города надо требовать не слепой поддержки решений городской администрации, а встречаться с ними, снабжать нужными документами, вводить в курс проблем, которые волнуют город".

Видимо, с целью доказать свою работу на благо города в конце беседы "ЗР" сообщили, что депутатом краевой Думы, представляющим интересы Хабаровска, внесена поправка о возобновлении действия закона о Хабаровске как о столице края.