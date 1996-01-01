Листовкам не место не столбах!

В администрации Хабаровска состоялось очередное заседание штаба по содействию в подготовке и проведении выборов депутатов краевой Законодательной думы и повторных выборов в городскую думу, назначенных на 11 декабря.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на заседании штаба, которое провел вице-мэр Хабаровска Валерий КАЗАЧЕНКО, разговор шел о готовности помещений, выделенных для работы участковых избирательных комиссий. Как и предполагалось, 14 ноября все из 216 расположенных на территории Хабаровска участковых комиссий приступили к работе. Традиционно они располагаются в соответствующих по назначению помещениях различных учреждений, которые предварительно прошли подготовку - имеется необходимая мебель и оргтехника, произведен косметический ремонт, оборудованы средства связи и противопожарной безопасности.

Все возникающие проблемы горизбиркому помогают решать муниципальные власти административных округов Хабаровска, городские коммунальные службы. В частности, до выборов предстоит навести порядок на территории, прилегающей к некоторым избирательным участкам - устранить колдобины на дорогах и пешеходных тротуарах, отремонтировать наружное освещение, а также провести регулировку систем отопления в помещениях.

На заседании штаба было также отмечено, что в ходе подбора помещений для участковых избирательных комиссий кое-где возникли неожиданные проблемы. Так, без объяснения причин было отказано в предоставлении помещения в здании нового краевого Дома ветеранов на улице Серышева, удобного, кстати, и для его престарелых постояльцев, являющихся избирателями. Заместитель мэра города, глава Северного административного округа Виктор КАЗАКОВ лично, по его словам, безуспешно прошагал все ступеньки краевой чиновничьей иерархии, от кого зависит принятие решения по столь, казалось бы, простому вопросу. Но в результате пришлось, в нарушение санитарных норм и правил, потеснить для размещения участковой избирательной комиссии соседнее учреждение дошкольного образования № 52, создав тем самым неудобства для детей и персонала.

В некоторых же других случаях предприимчивые коммерческие организации пытались заполучить с горизбиркома деньги за аренду помещения, хотя это должно быть сделано на безвозмездной основе.

На заседании городского штаба была также заслушана информация о размещении наглядной агитации по предвыборной тематике. При этом было отмечено, что вместо того, чтобы использовать щиты, специально предусмотренные для вывешивания агитационных материалов, листовки и плакаты кандидатов в депутаты их группы поддержки вывешивают в не предусмотренных для этого местах - на фасадах домов, столбах и заборах.