www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Для нового полпреда в ДВФО каждый губернатор - "интересное зернышко"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

За каких-то несколько дней Исхаков погрузился в работу довольно основательно. Съездил на Камчатку, в Магаданскую область, в Ванинский район. "Мне все интересно, я тут мало что знаю", - говорил Исхаков, разъезжая по региону, где еще не успели исчезнуть следы Пуликовского, и заходя в кабинеты, где еще висели его фотографии. А в минувшую пятницу в Хабаровске прошел первый совет губернаторов при новом полпреде.

На входе в резиденцию на пятом этаже полпредства уже висела новая свежевыточенная табличка с надписью: "Камиль Шамильевич Исхаков". Исхаков был в праздничной розовой рубашке. Говорят, такое могут позволить себе только очень уверенные в себе мужчины.

- Я надеюсь, ни у кого нет временных ограничений? - спросил Исхаков перед началом совета, обведя взглядом всех губернаторов и остановившись на чукотском. - Да, Роман Аркадьевич?

И несмотря на то, что АБРАМОВИЧ сказал, что готов хоть несколько дней заседать, обошлись тремя часами. За это время все успели познакомиться и обсудить реализацию национальных президентских проектов, в которые, как известно, входят здравоохранение, образование, жилье и сельское хозяйство. Проблемы, существующие сегодня в здравоохранении, судя по всему, особо взволновали Камиля Исхакова.

- Сказано, что до 10 тыс. руб. участковым терапевтам, участковым педиатрам, врачам общей практики надо повысить зарплату, а медсестрам - на пять тыс., - объяснил полпред. - Вот по этому вопросу много проблем. У нас сейчас такая ситуация: половина поликлиник вообще без врачей - терапевтов и педиатров. Но я думаю, что, когда мы объявим о повышении зарплаты, люди на эти свободные вакансии придут. Еще я обратил внимание, когда был в поликлинике в Магадане, что там есть фельдшера общей практики. О них вообще пока забыли и зарплату повышать не собираются. Поэтому я задам этот вопрос на совете при президенте 29 ноября. Следующая проблема: об узких специалистах - допустим, глазной, зубной и т.д - тоже забыли! Представляете, участковый педиатр получит свои 10 тыс., а узкий специалист - нет! Я говорил об этом с губернаторами, и они подтвердили, что такие проблемы действительно есть. И я готов им помочь.

Кстати, дальневосточные губернаторы, которых теперь придется "опекать" Камилю Исхакову, как он сам признался, произвели на него довольно хорошее впечатление.

- Каждый из губернаторов - зернышко такое интересное, - сказал полпред. -У каждого свои особенности. Кто-то очень глубоко брал вопрос и копался там, а кто-то в общем называл некоторые проблемы. Я вам, конечно, не назову конкретных имен, но все это очень интересно и познавательно. У меня задача - как можно быстрее со всеми познакомиться, поэтому я в ближайшее время буду ездить по всему региону. Хотя вот АБРАМОВИЧ мне сказал, что если я 9 декабря на Чукотку прилечу, то до Нового года вряд ли выберусь.

Встречать Новый год на Чукотке в планы полпреда явно не входило. Даже несмотря на особенное внимание Исхакова к Роману Абрамовичу. С другой стороны, этого горячего мужчину с татарскими кровями, как кажется, ничем не испугаешь.

- Я не жалею о том, что приехал сюда на работу, - признался бесстрашный Исхаков. - Не жалею с того самого момента, как меня назначили.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru