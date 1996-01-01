Для нового полпреда в ДВФО каждый губернатор - "интересное зернышко"

За каких-то несколько дней Исхаков погрузился в работу довольно основательно. Съездил на Камчатку, в Магаданскую область, в Ванинский район. "Мне все интересно, я тут мало что знаю", - говорил Исхаков, разъезжая по региону, где еще не успели исчезнуть следы Пуликовского, и заходя в кабинеты, где еще висели его фотографии. А в минувшую пятницу в Хабаровске прошел первый совет губернаторов при новом полпреде.

На входе в резиденцию на пятом этаже полпредства уже висела новая свежевыточенная табличка с надписью: "Камиль Шамильевич Исхаков". Исхаков был в праздничной розовой рубашке. Говорят, такое могут позволить себе только очень уверенные в себе мужчины.

- Я надеюсь, ни у кого нет временных ограничений? - спросил Исхаков перед началом совета, обведя взглядом всех губернаторов и остановившись на чукотском. - Да, Роман Аркадьевич?

И несмотря на то, что АБРАМОВИЧ сказал, что готов хоть несколько дней заседать, обошлись тремя часами. За это время все успели познакомиться и обсудить реализацию национальных президентских проектов, в которые, как известно, входят здравоохранение, образование, жилье и сельское хозяйство. Проблемы, существующие сегодня в здравоохранении, судя по всему, особо взволновали Камиля Исхакова.

- Сказано, что до 10 тыс. руб. участковым терапевтам, участковым педиатрам, врачам общей практики надо повысить зарплату, а медсестрам - на пять тыс., - объяснил полпред. - Вот по этому вопросу много проблем. У нас сейчас такая ситуация: половина поликлиник вообще без врачей - терапевтов и педиатров. Но я думаю, что, когда мы объявим о повышении зарплаты, люди на эти свободные вакансии придут. Еще я обратил внимание, когда был в поликлинике в Магадане, что там есть фельдшера общей практики. О них вообще пока забыли и зарплату повышать не собираются. Поэтому я задам этот вопрос на совете при президенте 29 ноября. Следующая проблема: об узких специалистах - допустим, глазной, зубной и т.д - тоже забыли! Представляете, участковый педиатр получит свои 10 тыс., а узкий специалист - нет! Я говорил об этом с губернаторами, и они подтвердили, что такие проблемы действительно есть. И я готов им помочь.

Кстати, дальневосточные губернаторы, которых теперь придется "опекать" Камилю Исхакову, как он сам признался, произвели на него довольно хорошее впечатление.

- Каждый из губернаторов - зернышко такое интересное, - сказал полпред. -У каждого свои особенности. Кто-то очень глубоко брал вопрос и копался там, а кто-то в общем называл некоторые проблемы. Я вам, конечно, не назову конкретных имен, но все это очень интересно и познавательно. У меня задача - как можно быстрее со всеми познакомиться, поэтому я в ближайшее время буду ездить по всему региону. Хотя вот АБРАМОВИЧ мне сказал, что если я 9 декабря на Чукотку прилечу, то до Нового года вряд ли выберусь.

Встречать Новый год на Чукотке в планы полпреда явно не входило. Даже несмотря на особенное внимание Исхакова к Роману Абрамовичу. С другой стороны, этого горячего мужчину с татарскими кровями, как кажется, ничем не испугаешь.

- Я не жалею о том, что приехал сюда на работу, - признался бесстрашный Исхаков. - Не жалею с того самого момента, как меня назначили.