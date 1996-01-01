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Регионы ищут в национальных проектах недостатки и занимаются общими подсчетами
Национальные проекты, заявленные президентом, пока вызывают слишком много вопросов в регионах, и потому их исполнение назвать эффективным можно лишь с большой натяжкой. Такой вывод можно было сделать на первом заседании межведомственной комиссии по контролю за реализацией этих проектов на территории Дальнего Востока под руководством замполпреда Юрия АВЕРЬЯНОВА.
Вот, например, заместитель губернатора Чукотской автономной области Виктория АНИСИМОВА рассказала, что непонятно, как поступать с главврачами местных поликлиник, которые одновременно являются и педиатрами, и участковыми терапевтами, и врачами общей практики. "Мы занесли их в отдельный список, но будут ли им производиться выплаты?" - задала риторический вопрос замгубернатора. Ведь, как известно, согласно проекту, повышение зарплаты ожидает исключительно участковых педиатров, терапевтов и врачей общей практики. С работниками образования - похожая проблема. "У нас всего 529 учителей. Однако выяснилось, что расчеты по выплатам производились таким образом, что в итоге 302 учителя получат по тысяче рублей. А остальные ничего не получат," - посетовала Анисимова, озвучив, в принципе, основные недостатки проектов, над которыми теперь ломают голову во всех регионах и занимаются общими подсчетами.
Как сообщил министр здравоохранения Хабаровского края Нариман ХАЛИЛОВ, сегодня в крае 165 тыс. человек нуждаются в вакцине против гепатита В, 43 тыс. - в вакцинации против краснухи, 8,5 тыс. - против полиомиелита. Что делать дальше с этими цифрами, тоже никто не знает.
Чтобы национальные проекты не превратились в обычное размывание средств, необходимо детально прорабатывать и потом доказывать, сколько и на какие цели нужно денег каждой конкретной школе и каждой конкретной больнице. "Мы уже имеем опыт доставки оборудования в сельские медицинские учреждения, когда оно там потом годами хранилось в ящиках", - заметил один из членов комиссии. Но готовы ли регионы к такой колоссальной работе?
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