Бюджетный пожар

Без споров и лишних вопросов на последнем внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края третьего созыва, состоявшемся накануне выборов, депутаты приняли в третьем чтении краевой бюджет на 2006 год. Как сказал председатель бюджетного комитета краевой думы Александр ГРОМОВ, бюджет будущего года получился социально направленным и еще более напряженным, чем нынешний.

Согласно принятому документу, в Хабаровском крае в следующем году планируется потратить 26,028 млрд руб. Из них 22,38 млрд руб. пойдет на покрытие текущих расходов, 3,65 млрд руб. - капитальных. По сравнению с этим годом расходы краевого бюджета возрастут на 12%. Доходы увеличатся на величину более скромную - 5% - с 22,18 млрд руб. до 23,34 млрд руб. Однако больше всего настораживает тот факт, что по сравнению с текущим годом в следующем дефицит краевого бюджета составит 2,686 млрд руб. (против 1,076 млрд руб.).

"Когда в начале сентября правительство передало проект бюджета на рассмотрение в думу, - говорит заместитель председателя комитета по бюджету краевой думы Валерий ГОРБАТЮК, - его дефицит составлял 12,3%. После того как в Москве был принят проект федерального бюджета в третьем чтении, нам пришлось вернуться в первое чтение краевого бюджета, потому что налоговая база по Хабаровскому краю уменьшилась на 800 млн руб. Из-за сокращения доходов после рассмотрения всех расходных поправок у нас получился дефицит в 15,8%".

Разрешенный Бюджетным кодексом дефицит составляет 15%. Балансировку предложило правительство края. "Убирать было практически неоткуда, - вспоминает Валерий Горбатюк. - Чуть больше 10 млн руб. сняли с раздела физкультура и спорт, 20 млн руб. взяли у пожарных". "Сегодня пожарная охрана - это федеральная служба, - поясняет Валерий Горбатюк. - Но Федерация пытается передать их краю. Деньги в бюджете под это мы предусмотрели. Однако федерального распоряжения пока еще нет, поэтому решено было разделить выделенную им сумму на 4 части (поквартально) и те средства, что полагались им на первый квартал - 20 млн руб., - забрать". Меньше средств, по словам заместителя председателя бюджетного комитета, получат органы УВД - приблизительно на 15-19 млн руб. "У них не хватает сотрудников (около 370), и по факту этого года была экономия, поэтому на будущий год финансирование сократили", - комментирует он сделанный шаг. Непопулярные решения - краевые депутаты отклонили 2 поправки - Хабаровск не получил 69 млн руб. на строительство водозабора, Комсомольск - 9 млн руб. на ремонт очистных. "В бюджете остались строки о выделении на строительство названных объектов по 1 млн руб., - говорит Валерий Горбатюк.

- То есть если деньги появятся, правительство сможет направить их на эти цели. На таких условиях мы согласились отклонить эти поправки".

Деньги на покрытие оставшегося 15-процентного бюджетного дефицита планируется привлечь с фондового рынка (за счет размещения государственных ценных бумаг) и взять кредиты.

Досье Налоговые доходы в бюджет Хабаровского края в 2006 году составят 17,35 млрд руб. против 17,04 млрд руб. в прошлом. Из них по налогу на прибыль организаций планируется собрать около 4 млрд руб., по НДФЛ - 6,9 млрд руб., по акцизам - 2,12 млрд руб., по налогу на имущество - 2,4 млрд руб. и др. Безвозмездные поступления в краевой бюджет в следующем году ожидаются на уровне в 5,4 млрд руб. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ориентировочно составят 570 млн руб.

Что касается расходов, то большая часть выделяемых средств приходится на безвозвратные перечисления бюджетам других уровней - 10,28 млрд руб. Из оставшихся денег на оплату труда пойдет 5,104 млрд руб., на социальное обеспечение - 3,317 млрд руб., на приобретение услуг (транспортных, связи, коммунальных и др.) - 3,18 млрд руб., на обслуживание долговых обязательств - 1,16 млрд. руб. и др.