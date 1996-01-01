www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.39 р. 100 JPY: 60.66 р.
EUR: 78.76 р. 10 CNY: 99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Бюджетный пожар

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Без споров и лишних вопросов на последнем внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края третьего созыва, состоявшемся накануне выборов, депутаты приняли в третьем чтении краевой бюджет на 2006 год. Как сказал председатель бюджетного комитета краевой думы Александр ГРОМОВ, бюджет будущего года получился социально направленным и еще более напряженным, чем нынешний.

Согласно принятому документу, в Хабаровском крае в следующем году планируется потратить 26,028 млрд руб. Из них 22,38 млрд руб. пойдет на покрытие текущих расходов, 3,65 млрд руб. - капитальных. По сравнению с этим годом расходы краевого бюджета возрастут на 12%. Доходы увеличатся на величину более скромную - 5% - с 22,18 млрд руб. до 23,34 млрд руб. Однако больше всего настораживает тот факт, что по сравнению с текущим годом в следующем дефицит краевого бюджета составит 2,686 млрд руб. (против 1,076 млрд руб.).

"Когда в начале сентября правительство передало проект бюджета на рассмотрение в думу, - говорит заместитель председателя комитета по бюджету краевой думы Валерий ГОРБАТЮК, - его дефицит составлял 12,3%. После того как в Москве был принят проект федерального бюджета в третьем чтении, нам пришлось вернуться в первое чтение краевого бюджета, потому что налоговая база по Хабаровскому краю уменьшилась на 800 млн руб. Из-за сокращения доходов после рассмотрения всех расходных поправок у нас получился дефицит в 15,8%".

Разрешенный Бюджетным кодексом дефицит составляет 15%. Балансировку предложило правительство края. "Убирать было практически неоткуда, - вспоминает Валерий Горбатюк. - Чуть больше 10 млн руб. сняли с раздела физкультура и спорт, 20 млн руб. взяли у пожарных". "Сегодня пожарная охрана - это федеральная служба, - поясняет Валерий Горбатюк. - Но Федерация пытается передать их краю. Деньги в бюджете под это мы предусмотрели. Однако федерального распоряжения пока еще нет, поэтому решено было разделить выделенную им сумму на 4 части (поквартально) и те средства, что полагались им на первый квартал - 20 млн руб., - забрать". Меньше средств, по словам заместителя председателя бюджетного комитета, получат органы УВД - приблизительно на 15-19 млн руб. "У них не хватает сотрудников (около 370), и по факту этого года была экономия, поэтому на будущий год финансирование сократили", - комментирует он сделанный шаг. Непопулярные решения - краевые депутаты отклонили 2 поправки - Хабаровск не получил 69 млн руб. на строительство водозабора, Комсомольск - 9 млн руб. на ремонт очистных. "В бюджете остались строки о выделении на строительство названных объектов по 1 млн руб., - говорит Валерий Горбатюк.

- То есть если деньги появятся, правительство сможет направить их на эти цели. На таких условиях мы согласились отклонить эти поправки".

Деньги на покрытие оставшегося 15-процентного бюджетного дефицита планируется привлечь с фондового рынка (за счет размещения государственных ценных бумаг) и взять кредиты.

Досье

Налоговые доходы в бюджет Хабаровского края в 2006 году составят 17,35 млрд руб. против 17,04 млрд руб. в прошлом. Из них по налогу на прибыль организаций планируется собрать около 4 млрд руб., по НДФЛ - 6,9 млрд руб., по акцизам - 2,12 млрд руб., по налогу на имущество - 2,4 млрд руб. и др. Безвозмездные поступления в краевой бюджет в следующем году ожидаются на уровне в 5,4 млрд руб. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ориентировочно составят 570 млн руб.

Что касается расходов, то большая часть выделяемых средств приходится на безвозвратные перечисления бюджетам других уровней - 10,28 млрд руб. Из оставшихся денег на оплату труда пойдет 5,104 млрд руб., на социальное обеспечение - 3,317 млрд руб., на приобретение услуг (транспортных, связи, коммунальных и др.) - 3,18 млрд руб., на обслуживание долговых обязательств - 1,16 млрд. руб. и др.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru