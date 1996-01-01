В Хабаровском крае прошли выборы в Законодательную думу

Выборы, прошедшие в крае в минувшее воскресенье, никаких неожиданностей не принесли. Как и предполагалось, подавляющее большинство голосов получила "Единая Россия". По итогам обработки 75% бюллетеней, за пропрезидентскую партию проголосовали около 41% избирателей.

На втором месте с 15,5% стоит КПРФ. Третье у кандидата "против всех" (13%). ЛДПР набрал 12%. Партия "Родина" - 10%. Остальные - Российская партия жизни и СПС, несмотря на активную избирательную кампанию, - не преодолели пятипроцентный барьер и, соответственно, не получат мандатов в думе. А ведь чтобы представитель партии попал в Законодательную думу, ей необходимо было набрать не менее 5% голосов избирателей.

Окончательные результаты выборов и точное число мандатов, доставшееся каждой из партий, станут известны уже к 14 декабря. Напомним, что выборы 11 декабря впервые проходили по смешанной системе голосования. В думу выбирали 26 депутатов: 13 по одномандатным округам и 13 по партийным спискам.

В целом выборы, которые предварили громкие предвыборные скандалы, прошли спокойно и ни одного серьезного нарушения зафиксировано не было. Очевидно, хватило громких предвыборных скандалов. А за ходом выборов наблюдала целая американская делегация. В Хабаровск приезжали сенатор Джон КОУДРИ, депутат представительного органа штата Аляска Виктор ГОРИНГ, председатель законодательного собрания города Анкориджа Анна ФЕРКЛОУ и начальник юридического управления сената США Теодор ПОПЕН.

Что касается активности избирателей, число желающих выразить свою гражданскую позицию составило почти 34%. Причем 10% приняли участие за первые четыре часа. Самыми активными, как обычно, были пенсионеры.