Футбол для спикера

Поскольку для регионального отделения "Единой России" разумно было бы заполучить спикера Госдумы и председателя партии до дня голосования - 8 октября, остаются большие надежды на его визит, который был запланирован еще на вторник, 3 октября.

Последняя информация - спикер должен прибыть, 5 октября, правда, в этот же день он должен открывать Экономический форум в Хабаровске. Между тем уже есть примерная программа пребывания Бориса Вячеславовича во Владивостоке.

Спикер Госдумы должен встретиться с местным партийным активом, где ему наконец-то вручат знак почетного жителя Владивостока. Затем он встретится с молодогвардейцами в здании ДВГУ и осмотрит строительство вузовской библиотеки. Борис Грызлов, как планируют, побывает на одном из кораблей ТОФа, а также в качестве зрителя примет участие в футбольном матче "Луча-Энергии" со звездами российского футбола, которых во Владивосток привезут специально для этого. А вот о приезде его зама по "Единой России" и вице-спикера Госдумы РФ власти почему-то молчат.