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Кто купит, тому и продадим

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Успешной и плодотворной назвал свою встречу с Владимиром ПУТИНЫМ губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ на пресс-конференции на прошлой неделе после возвращения из Сочинской резиденции президента. И его оценка расходится с мнениями, изложенными некоторыми федеральными СМИ.

Чтобы исправить ошибки журналистов и не допустить новых, Ишаев подробно рассказал, какие вопросы он обсуждал с президентом. Первым делом он доложил Путину о ходе строительства газопровода - как и планировалось, газ торжественно запустят на ТЭЦ-1 во время грядущего экономического форума. Правда, отметил, что в Хабаровске за четыре с половиной года, пока строилась труба, не построено ни одного метра распределительной сети газопровода, чтобы природный газ мог поступать в жилые дома. "В то же время в Комсомольске только 10-11% населения пользуется сжиженным газом, остальные обеспечены природным", - подчеркнул Виктор Ишаев.

Обсуждение газового вопроса, судя по всему, стало основным. По федеральные каналы показали, как Путин говорил Ишаеву о том, что экспортом газа может заниматься только "Газпром". А от того, кто станет собственником газопровода, будут зависеть дальнейшая судьба голубого топлива и схема строительства параллельной трубы, предполагающая экспорт в Китай. Даже создалось такое впечатление, что президент именно для этого и позвал главу Хабаровского края - напомнить ему, что такое "Газпром". Однако Виктор Ишаев опроверг это невеселое предположение, сказав, что президент мыслит государственными масштабами и что возникло небольшое недопонимание. И добавил, что пока сам не знает, кто станет собственником газопровода. "Кто купит", - пожал плечами губернатор. Между тем уже почти никто не сомневается, что этим счастливым покупателем будет именно "Газпром", поскольку он на международной конференции "Нефть и газ Сахалина" уже 28 сентября презентовал проект газификации и Приморского края.

Кроме того, Виктор Ишаев доложил президенту о завершении строительства нефтетерминала по проекту "Сахалин-1" в порту Де-Кастри, рассказал об исполнении национальных проектов и показал фотографии строительства духовной семинарии, идея которой весьма понравилась президенту, жилых домов и прочих достопримечательностей края. А что касается одной из главных нынешних "достопримечательностей" - грязной реки Амур, то, по словам Виктора Ивановича, Путин прямо в его присутствии дал поручение руководителю своей администрации Сергею СОБЯНИНУ съездить в Китай, чтобы там снова поднять проблему загрязнения реки. Требования к китайской стороне, озвученные хабаровским губернатором, остались прежними: во-первых, проведение совместного российско-китайского мониторинга Амура, во-вторых, соблюдение Китаем международных правил и не допущение выбросов в реку, превышающих ПДК, а в-третьих, возмещение ущерба китайской стороной.

Так что можно согласиться с Виктором Ишаевым, что его встреча с Путиным для хабаровчан была значима.

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