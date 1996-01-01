Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кто купит, тому и продадим
Успешной и плодотворной назвал свою встречу с Владимиром ПУТИНЫМ губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ на пресс-конференции на прошлой неделе после возвращения из Сочинской резиденции президента. И его оценка расходится с мнениями, изложенными некоторыми федеральными СМИ.
Чтобы исправить ошибки журналистов и не допустить новых, Ишаев подробно рассказал, какие вопросы он обсуждал с президентом. Первым делом он доложил Путину о ходе строительства газопровода - как и планировалось, газ торжественно запустят на ТЭЦ-1 во время грядущего экономического форума. Правда, отметил, что в Хабаровске за четыре с половиной года, пока строилась труба, не построено ни одного метра распределительной сети газопровода, чтобы природный газ мог поступать в жилые дома. "В то же время в Комсомольске только 10-11% населения пользуется сжиженным газом, остальные обеспечены природным", - подчеркнул Виктор Ишаев.
Обсуждение газового вопроса, судя по всему, стало основным. По федеральные каналы показали, как Путин говорил Ишаеву о том, что экспортом газа может заниматься только "Газпром". А от того, кто станет собственником газопровода, будут зависеть дальнейшая судьба голубого топлива и схема строительства параллельной трубы, предполагающая экспорт в Китай. Даже создалось такое впечатление, что президент именно для этого и позвал главу Хабаровского края - напомнить ему, что такое "Газпром". Однако Виктор Ишаев опроверг это невеселое предположение, сказав, что президент мыслит государственными масштабами и что возникло небольшое недопонимание. И добавил, что пока сам не знает, кто станет собственником газопровода. "Кто купит", - пожал плечами губернатор. Между тем уже почти никто не сомневается, что этим счастливым покупателем будет именно "Газпром", поскольку он на международной конференции "Нефть и газ Сахалина" уже 28 сентября презентовал проект газификации и Приморского края.
Кроме того, Виктор Ишаев доложил президенту о завершении строительства нефтетерминала по проекту "Сахалин-1" в порту Де-Кастри, рассказал об исполнении национальных проектов и показал фотографии строительства духовной семинарии, идея которой весьма понравилась президенту, жилых домов и прочих достопримечательностей края. А что касается одной из главных нынешних "достопримечательностей" - грязной реки Амур, то, по словам Виктора Ивановича, Путин прямо в его присутствии дал поручение руководителю своей администрации Сергею СОБЯНИНУ съездить в Китай, чтобы там снова поднять проблему загрязнения реки. Требования к китайской стороне, озвученные хабаровским губернатором, остались прежними: во-первых, проведение совместного российско-китайского мониторинга Амура, во-вторых, соблюдение Китаем международных правил и не допущение выбросов в реку, превышающих ПДК, а в-третьих, возмещение ущерба китайской стороной.
Так что можно согласиться с Виктором Ишаевым, что его встреча с Путиным для хабаровчан была значима.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель