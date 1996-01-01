Стратегию Хабаровска ставят в пример

Вопросы формирования бюджетов, их реальные возможности при исполнении органами местного самоуправления своих полномочий, межбюджетные отношения - все это обсуждали в Хабаровске на прошедшей Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.

На первом пленарном заседании большое внимание и немало вопросов участников конференции АСДГ вызвала информация о практике разработки и основных положениях принятого на днях Стратегического плана устойчивого развития Хабаровска, рассчитанного до 2020 года. По мнению хабаровских властей, этот интерес, с долей понятного скептицизма, как раз и обусловлен тем, что при весьма скромном финансовом и экономическом потенциале, без ощутимой поддержки субъектов Федерации и московского центра далеко не каждый муниципалитет способен замахнуться на "планов громадье". На следующий день участники АСДГ встретились за круглым столом.